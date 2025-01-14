Hasat dönemi boyunca dalında 5 liraya satıldı! Ümit dış pazarda...

Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:13

Güncelleme: 14.01.2025 - 12:13

Erdemli'de 110 bin dönüm arazide yetiştirilen limonun hasadı sürüyor. İlçe Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, limon bahçelerinde işçilerle bir araya gelerek bol ve bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

Hasatta konuşan Başkan Şahin, “İlçemizde yaklaşık 500 bin ton limon üretilmektedir. Bu rakamla ilçenin Türkiye’nin en büyük limon üretim merkezi olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak üreticilerin ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Hasat dönemi boyunca dalında 5 ila 7 TL arasında alıcı bulan limonun düşük fiyatlarla el değiştiriyor. Hasat yaklaşık bir aydır devam ediyor. Ancak rekolte geçen yıla göre yüzde 10 oranında düşük olmasına rağmen fiyatlar üreticiyi tatmin etmiyor. Limonların dış pazarda yer bulması gerekiyor. Bunun için de ihracat kapılarının açılması lazım. İç piyasada da tüketimin artırılması için çalışmalar yapılmalı. Özellikle tarım marketlerinde limonların satışına öncelik verilmeli” dedi.

‘ÇİFTÇİNİN AYAKTA KALMASI ZOR’

Çiftçilerin gübre, ilaç, işçi ve taşıma gibi maliyetler karşısında zorluk yaşadığını vurgulayan Şahin, “Bu yüksek maliyetlerle çiftçinin ayakta kalması çok zor. Devletimizin çiftçimize destek olarak dış pazarlarda limonumuzun yer bulmasını sağlamasını bekliyoruz. İhracatın artırılması ve iç tüketimin teşvik edilmesi, hem üreticimizi hem de tüketicimizi rahatlatacaktır” ifadelerini kullandı.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Limon üreticisi Veli Gök de son iki yıldır piyasanın durgun olduğunu ve üreticilerin zor günler geçirdiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Gök, artan girdi maliyetlerinin üreticileri zorladığını ifade ederek, “Limon fiyatları iki yıldır çok düşük. Üreticiler perişan halde" diye konuştu

Limon üreticisi Ali Çetin ise ihracat kapılarının açılmasını ve üreticilere destek verilmesini talep ederek yetkililere çağrıda bulundu.