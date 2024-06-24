Hasat sona erdi: boyunca yaklaşık 12 bin ton gül elde edildi! Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'i burada gerçekleşiyor...

Yayınlanma: 24.06.2024 - 18:16

Güncelleme: 24.06.2024 - 18:16

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü İbrahim Işıdan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da 38 bin dönümde gül yetiştirildiğini söyledi.

Mevsim şartlarından kaynaklı bu yıl nisanda açmaya başlayan gülde hasat sezonunun sona erdiğini anlatan Işıdan, önceki yıllara göre bu yıl sıcakların erken gelmesi sebebiyle sezonu erken açtıklarını ifade etti.

Geçen yıla göre verimin daha iyi olduğunu aktaran Işıdan, "Hasat boyunca gerçekleşen hava ve iklimsel olaylar bölgesel olarak bizi olumsuz etkiledi. Mayıs ayının ilk haftalarında iki gece sıfırının altında oluşan hava koşulları ürün kaybımıza neden oldu. İlerleyen zamanlarda havanın ısınmasından dolayı da sezonu erken kapatmış olduk. Sezon boyunca yaklaşık 12 bin ton civarında gül elde ettik." diye konuştu.

Işıdan, gül üreticilerine ilk masrafları karşılayabilmeleri için ön ödeme yaptıklarını vurgulayarak, gülçiçeği veren üreticilere kilogram başına 45 lira ön ödeme yaptıklarını sözlerine ekledi.