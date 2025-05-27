Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi ve usta karikatürist Haslet Soyöz hayatını kaybetti. Peki, Haslet Soyöz kimdir? Haslet Soyöz neden öldü?

HASLET SOYÖZ KİMDİR?

Haslet Soyöz, 1955 yılında Burdur’da doğdu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde ve İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Bölümü’nde öğrenim gördü.

HASLET SOYÖZ'ÜN KARİYERİ

Soyöz, mesleğe 977 yılında Politika Gazetesi’nde başladı. Ardından Vatan, Çivi, Dünya, Cumhuriyet, Demokrat ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. Sanat yaşamının ilk dönemlerinde birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı. 1998 yılında Karikatürcüler Derneği tarafından yılın karikatüristi seçildi. İtalya Tolentino Karikatür Müzesi’nde bir ve Aşağı Saksonya Alman Parlamentosu Basın Salonu’nda iki karikatürü bulunuyor. Karikatüristliğine 2000 yılından itibaren ressamlığı da ekledi. Denizcilik tarihimize isimlerini kahramanlıkla yazdıran 30 geminin portresinden oluşan ilk yağlı boya sergisi “Cennetin Gemileri”ni 2003 yılında Rahmi M. Koç Müzesi’nde açtı.

HASLET SOYÖZ'ÜN ÖDÜLLERİ

Haslet Soyöz, TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü ve 2023 Sedat Simavi Karikatür ödülüne sahibi evli ve bir çocuk babasıydı.