Hastanede tedavi gören Zerrin Özer'den yeni haber
Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze ve Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Zerrin Özer iyi haber geldi.
Usta şarkıcı Zerrin Özer, bir süredir kronik rahatsızlığı sebebiyle Darülaceze'de tedavi görüyordu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş da geçen günlerde Zerrin Özer'i Darülaceze'de ziyaret etmiş, sanatçının tedavisini takip edeceklerini söylemişti.
Son zamanlarda yaşadığı denge problemleri nedeniyle tedavi altına alınan 66 yaşındaki şarkıcıdan hayranlarını sevindirecek haber geldi.
ZERRİN ÖZER TABURCU EDİLDİ
Haber Global'in aktardığına göre; omurilik ameliyatı sonrası yaşadığı sorunlar ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle tedavi olan şarkıcı hastaneden taburcu edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maçoğlu'nun adresi belli oldu!
- Fatih Altaylı'ya 'yumruk' cezası
- Atatürk film ekibine taşlı sopalı saldırı!
- 'Herkesi şaşırtacak gelişmeler olacak'
- Marmara için tarih verildi!
- Titanik batığında neden insan kalıntısı yok?
- Cumhuriyet ifadelere ulaştı!
- SSK ve Bağ-Kur emeklileri için çarpıcı kulis
- Soruşturma tamamlandı!
- Saray'a girmek isterken yakalandı!