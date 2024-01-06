Hastanede tedavi gören Zerrin Özer'den yeni haber

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze ve Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Zerrin Özer iyi haber geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 10:47
Hastanede tedavi gören Zerrin Özer'den yeni haber
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Usta şarkıcı Zerrin Özer, bir süredir kronik rahatsızlığı sebebiyle Darülaceze'de tedavi görüyordu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş da geçen günlerde Zerrin Özer'i Darülaceze'de ziyaret etmiş, sanatçının tedavisini takip edeceklerini söylemişti.

Son zamanlarda yaşadığı denge problemleri nedeniyle tedavi altına alınan 66 yaşındaki şarkıcıdan hayranlarını sevindirecek haber geldi.

ZERRİN ÖZER TABURCU EDİLDİ

Haber Global'in aktardığına göre; omurilik ameliyatı sonrası yaşadığı sorunlar ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle tedavi olan şarkıcı hastaneden taburcu edildi.


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