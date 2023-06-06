Ödül töreninde gergin anlar! Zerrin Özer ile Cem Yılmaz arasındaki diyalog dikkat çekti: 'Akıllı olacaksınız'

Yayınlanma: 06.06.2023 - 12:08

Güncelleme: 06.06.2023 - 12:08

PowerTürk Müzik Ödülleri dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin yer aldığı törende dikkat çeken bir polemik yaşandı. Muhabirlerin Cem Yılmaz ile röportaj yaptıkları esnada Zerrin Özer araya girerek sitemde bulundu.

"AKILLI OLACAKSINIZ"

Kendi röportajının yarıda kesildiğini iddia eden Özer, muhabirleri Yılmaz’a şikayet etti. Özer, “Ben bir şey söylemek istiyorum. Siz geliyorsunuz diye röportaj yapıyordu benimle, bırakıp gittiler. Saygılı olacaksınız, akıllı olacaksınız” diye bağırdı.



