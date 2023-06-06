Ödül töreninde gergin anlar! Zerrin Özer ile Cem Yılmaz arasındaki diyalog dikkat çekti: 'Akıllı olacaksınız'

PowerTürk Müzik Ödüllleri'nin gerçekleştirdiği törende usta sanatçı Zerrin Özer ile komedyen Cem Yılmaz arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Özer, kendisiyle röportaj yapan muhabirlerin komedyen Cem Yılmaz'ın geldiğini öğrenince sohbeti yarıda kestiklerini iddia ederek, muhabirlere, "Akıllı olacaksınız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 12:08
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PowerTürk Müzik Ödülleri dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin yer aldığı törende dikkat çeken bir polemik yaşandı. Muhabirlerin Cem Yılmaz ile röportaj yaptıkları esnada Zerrin Özer araya girerek sitemde bulundu.

"AKILLI OLACAKSINIZ"

Kendi röportajının yarıda kesildiğini iddia eden Özer, muhabirleri Yılmaz’a şikayet etti. Özer, “Ben bir şey söylemek istiyorum. Siz geliyorsunuz diye röportaj yapıyordu benimle, bırakıp gittiler. Saygılı olacaksınız, akıllı olacaksınız” diye bağırdı.



zerrin özer Cem Yılmaz

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