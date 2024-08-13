Hastanelik olduğu iddia edilen Müjde Uzman'dan açıklama

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 12:31
Hastanelik olduğu iddia edilen Müjde Uzman'dan açıklama
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Kızılcık Şerbeti dizisinde "Alev" karakterine hayat veren Müjde Uzman geçtiğimiz aylarda hastanelik olmuş ve yaşadığı zorlukları ve duygularını dile getirmişti. Tükenmişlik sendromuna yakalandığına dair haberlerin yapılmasının ardından oyuncu "Ben herhangi bir sendroma yakalandım falan demedim" demişti.

Oyuncunun Çeşme'de astım krizi geçirip hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Ünlü oyuncu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ödüm koptu be, deli misiniz siz bu haberler internet çöplüğünde kalıyor sonra, ne hastanesi nerenizden uyduruyorsunuz? İyice çığrından çıktınız. Madem bu sosyal medya story'lerinden araklayalım üzerine de yalan sıkalım iki tık alıp para kazanalım kolaycılığındasınız, o zaman diğer paylaştığım hayvan işkencelerini savaşları haksızlıkları kanunsuzlukları haber yapın. Hadi?"



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