Hatay'da zeytin hasadı başladı: 201 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı Hatay'da çiftçiler üreterek depremin yaralını sarmaya devam ediyor. Bereketli topraklarda yetişen zeytinin yeterli olgunluğa ulaşmasıyla birlikte Hatay'da geçtiğimiz günlerde zeytin hasadına başlanmıştı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesi Değirmenbaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla birlikte zeytin hasat etti. Vali Masatlı, kentte 17 milyon 102 bin zeytin ağacının dikili olduğunu belirterek 2025 yılında hasadın 201 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.

Vali Masatlı, zeytinin bölgenin simgelerinden olduğunu belirterek "Hatay'ımızda Zeytin; sadece sofralarımızın lezzeti ve mutfaklarımızın vazgeçilmezi değil, aynı zamanda Hatay'ımızın binlerce yıllık medeniyet mirasının, barışın ve kardeşliğin simgesidir. Bereketin şehri Hatayımız, 17 milyon 102 bin adet zeytin ağacıyla Türkiye'de 3. sırada yer almaktadır.2025 yılında ilimizde sofralık zeytin ve yağlık zeytin olmak üzere toplamda 570 bin dekar alanda yaklaşık 201 bin ton rekolte beklenmektedir. Bu rakamlar, Hatay'ın zeytincilikteki gücünü ve ülke ekonomisine katkısını açıkça göstermektedir. Bizler de Hatay Valiliği olarak, zeytin üretiminde kalite ve sürdürülebilirliği en öncelikli hedeflerimizden biri olarak belirledik. Bu amaçla, üreticilerimizin modern tarım tekniklerine, araştırma ve teknolojiye erişimini sağlamak üzere Altınözü ilçemizde Zeytincilik Araştırma Enstitüsünü kurduk ve yakın zamanda hizmete aldık. Böylece Hatay zeytini; hem sofralık hem yağlık üretimde yüksek kaliteyi yakalayacak, Hatay markasının değerini de artıracaktır" dedi.