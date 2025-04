Hatay’da hasat devam ediyor: Kilosu 500 TL!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 10:33

Güncelleme: 08.04.2025 - 10:33

Türkiye’nin en bereketli topraklarından olan Hatay’da afetzede çiftçiler üreterek hayata tutunuyor. Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi’nde 4 bin metrekarelik serasında 320 ağacıyla can eriği üretimi yapan çiftçi Aladdin Aslan, bahçesinde Mart ayında başladığı hasadı sürdürüyor. Kış aylarında örtü altında üretilen can eriği, kilogram fiyatı 500 TL’den alıcı bularak İngiltere, Almanya ve Danimarka gibi ülkelere ihraç ediliyor. Can eriği üretiminden memnun olduğunu ifade eden Aslan, soğuk havanın rekolteyi olumsuz etkilediğini belirterek çiftçilere can eriği üretimi tavsiyesinde bulundu.

"SERADA ÖRTÜ ALTINDA 4 BİN METREKARE ALANDA ÜRETİM YAPIYORUZ"

Çiftçilere örtü altında can eriği üretimini tavsiye eden Aladdin Aslan, "Şu anda can eriği hasadı yapıyoruz. Bu sene soğuklardan dolayı sıkıntı çektik ama çok şükür atlattık. Serada örtü altında 4 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz. Seramızda 320 ağacımız var. Ortalama fiyat 500 TL civarında ihracatçılar tarafından satın alınıyor. Yurt dışına; Almanya, Danimarka, İngiltere gibi ülkelere gidiyor. Soğuklardan mahsul etkilendi ama ısıtma sistemiyle beraber atlatabildik çok şükür. Ben memnunum, herkese örtü altında erik üretimini tavsiye ederim. Ben isterdim ki köyümde 50 tane daha böyle sera olsun. İsterdim ki gençlerimiz başka şehirlere, başka ülkelere gideceklerine toprakla buluşsunlar. Şu anda kilogram fiyatı 500 TL’den tüccara veriyoruz, yaklaşık 1 buçuk - 2 ton hasat bekliyoruz" dedi.

Ürettikleri can eriğinin kaliteli olduğunu ifade eden Emel Aslan ise, "Hasat şükürler olsun iyi gidiyor. 13 yıldır erik üretimi yapıyoruz. Bu yıl beklentimiz çok değildi ama yine bin şükür iyi. Ürün kalitesi çok iyi, süper. Herkese eriğimizden tüketmeyi öneririm. Yorucu ama yorulmadan da bir şey olmaz" dedi.