Akdeniz'den getirildi! Erkenci hasat tezgahta yerini aldı: Tanesi 60TL

Erkenci süt mısırlar tezgahlarda tanesi 50-60 TL’den satışa sunuldu.

Akdeniz'den getirildi! Erkenci hasat tezgahta yerini aldı: Tanesi 60TL
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 14:01

Akdeniz Bölgesi’nden getirilen erkenci süt mısırları Samsun'da seyyar satıcılar aracılığıyla hem haşlama hem de közlenmiş olarak satışa çıkarıldı. Mevsimin ilk mısırları, şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda vatandaşlarla buluştu.

Seyyar satıcılar, sezonun ilk olması nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu belirtirken, vatandaşların mısıra ilgisinin yoğun olduğunu ifade etti. Haşlanmış süt mısırı tanesi 50 TL’den, közde pişirilmiş mısır ise 60 TL’den satılıyor.

Samsun’da yetişen yerli süt mısırlarının ise yaklaşık 1-2 ay sonra hasat edilerek satışa sunulması bekleniyor.


Etiketler: #hasat #Rekolte #Mısır

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