Hava Kirliliği ve Koku Sorunu İçin Danışma Toplantısı Düzenlendi

Yayınlanma: 31.08.2023 - 15:05

Güncelleme: 31.08.2023 - 15:05

Toplantıya CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşioğlu ve Deva Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Gökhan Metiner, CHP Çorlu İlçe Başkanı Cüneyt Akar, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Kenan Kelle, MHP Çorlu İlçe Başkanı Cemal Daştan, İYİ Parti Çorlu İlçe Başkanı Akın Yılmaz, Deva Partisi Çorlu İlçe Başkanı Ömer Dündar, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Ahmet Fidan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, muhtarlar, kurum ve kuruluşların temsilcileri, oda başkanları ve yöneticileri, OSB yöneticileri ve temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Toplantıya Katılamayan Milletvekillerinden Destek

Danışma toplantısında konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaşadıkları çevreye duyarlılık gösteren ve toplantıya katılanlara teşekkür ederken, katılım gösteremeyen CHP Tekirdağ Milletvekili, MYK Üyesi ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş’ın da Ankara’daki yoğun programları nedeniyle toplantıya katılamadıklarını ancak destek olacaklarını ifade ettiklerini belirterek, “Geleceğimiz olan sevgili çocuklarımız, doğamız, sağlığımız ve yarınlarımız için düzenlediğimiz “Hava Kirliliği ve Koku” konulu danışma toplantısı davetimiz üzerine bir araya geldik. Katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim.

“Yetkimiz Olmasa Da Sorumluluğumuz Var”

Aslında kanunlar koku sorunu ve hava kirliliği konularında durumu tam olarak izah etmiş ve yapılması gerekenleri net olarak belirlemiş. Ancak bunları uygulama konusunda bazı sorunlar olduğu da ortada. Bize belediye başkanı olarak kanunla verilmiş ve yetki yok ancak sorumluluğumuz var. Bu sorumlulukla hareket ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte fabrika ziyaretleri gerçekleştirdik ve çatılarda hep birlikte gezdik. Açıkçası ekiplerin yaşadıkları zorlukları da bizzat yaşamış olduk. Sorunu kaynağında çözmek gerek.

“İşini Doğru Yapanlar Da Bu Durumdan Rahatsızdır”

Nasıl yapılacaksa yapılmalı. Bu kanuni düzenlemeler ya da cezai yaptırımlarla olacaksa olsun. İşini doğru yapan firmalarımızın da bu durumdan rahatsız olduklarına eminim.

“Ceza İşlemleri OSB’lere Uygulanabilir”

Örneğin cezai işlemlerin OSB’lere uygulanması ve onların da bunu firmalara yansıtması değerli olabilir. Sorunun üstesinden gelebilmek için devletimizin yaptırımların yanı sıra arıtma ve baca sistemleri uygulamaları konularında projelere destek vermesi, sanayi kuruluşlarımız içinde değerli olacaktır. Böylelikle denetimler daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

“Sorunun Çözümü için Ortak Hareket Etmek Zorundayız”

Kentimizde ve bölgemizde yaşanan hava kirliliği ve koku sorununu çözmek için de ortak hareket etmek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz ve bu konuda doğru adımlar atarak sorunun çözümü için yekvücut olacağımızdan şüphem yok, inancım tam.

“Halkımızın Huzuru ve Sağlığı İçin Sorunu El Birliğiyle Çözmeliyiz”

Bizim vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuz ortada. Onların huzuru ve sağlıkları için ortak hareket ederek sorunu el birliğiyle çözmeliyiz. Tamamımızın ortak bir irade ortaya koyması gerekiyor. Sorunun çözümü konusunda doğru adımlar atarsak kolaylıkla halledeceğimizi düşünüyorum.

“Milletvekillerimizin Tamamının Ortak Hareket Etmesi Değerli”

Burada ortaya koyduğumuz ve tespit ettiğimiz yöntemler ve önerilerin Tekirdağ’ımızın 8 milletvekilinin de imzalayacağı bir kanun teklifi ya da araştırma önergesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’mize sunulması çözüm için çok değerli olacaktır. Tabi ki burada halk olarak bizlere de görevler düşüyor. Geleceğimiz olan sevgili çocuklarımız ve yarınlarımız için bu konuda daha fazla duyarlılık göstermeli ve çözümü konusunda da destekçi olmalıyız.

Duyarlılık göstererek davetimize katılan, taşın altına elini koyan, fikirleri ve önerileriyle görüşleriyle yol haritasının belirlenmesi konusunda destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.” dedi.

Toplantı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ozan Deniz ve NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer’in hava ve çevre kirliliği, koku sorunu, yürütülen çalışmalar ve çözüm önerileri ile devam etti.

Milletvekilleri Destek Açıklamasında Bulundu

Sunumların ardından katılımcılar hava, çevre, su ve koku kirliliği konularında çeşitli öneri ve görüşlerini aktarırken, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşioğlu ve Deva Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, ortak bir mutabakat sağlayarak konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tartışılması ve çözüme kavuşturulması için hep birlikte hareket edeceklerini belirtiler. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise konunun takipçisi olacağını ve çözümü konusunda destek vereceğini açıkladı.