Havacılıkta yeni dönem: Gıda atıklarından jet yakıtı üretilmeye başlandı

Havacılık sektöründe karbon salımını azaltmak için yürütülen araştırmalar yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi’nden bilim insanları, gıda atıklarını kimyasal dönüşüm yoluyla tamamen fosil yakıtsız, sürdürülebilir jet yakıtına çevirmeyi başardı. Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışma, havacılıkta çevreci yakıt üretiminde çığır açacak nitelikte.

ÇÖPTEN GÖKYÜZÜNE: ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ

Araştırmacılar, “hidrotermal sıvılaştırma” (HTL) adı verilen bir yöntemle gıda atıklarını “biyolojik ham petrol”e dönüştürdü. Bu yöntem, doğadaki fosil yakıt oluşum sürecini laboratuvar ortamında taklit ediyor. Yüksek sıcaklık ve basınç altında organik atıklar sıvı hale getirilerek ham petrole benzer bir madde elde ediliyor.

Elde edilen biyokütle daha sonra hidrojen ve katalizörlerle arındırılıyor; içindeki oksijen, azot ve kükürt gibi elementler uzaklaştırılarak uçak motorlarında kullanılabilecek nitelikte jet yakıtı haline getiriliyor.

TÜM TESTLERİ GEÇTİ

Üretilen yakıt, Amerikan Malzeme ve Test Derneği (ASTM) ile Federal Havacılık Dairesi’nin (FAA) belirlediği Tier Alpha ve Beta testlerinden tam not aldı. Bu sayede, ortaya çıkan sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) hiçbir fosil yakıtla karıştırılmadan doğrudan uçak motorlarında kullanılabilecek kaliteye ulaştı.

GIDA İSRAFI HEM ENERJİYE HEM ÇEVREYE ZARAR VERİYOR

Dünya genelinde her yıl üretilen gıdanın yaklaşık yüzde 30’u tedarik zinciri boyunca israf ediliyor. Bu atıklar, çöplüklerde parçalanarak sera gazı salımına neden oluyor. Yeni teknoloji sayesinde bu atıklar enerjiye dönüştürülerek hem karbon emisyonu azaltılabilir hem de ekonomik değer yaratılabilir.

HAVACILIKTA KARBON NÖTR GELECEĞE DOĞRU

Küresel hava taşımacılığı, sera gazı emisyonlarının artan bir bölümünden sorumlu durumda. Uluslararası kuruluşlar, sektörün 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşması için sürdürülebilir yakıtları en kritik çözüm olarak görüyor. Illinois Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği bu yöntem, laboratuvar ölçeğinde başarı gösterdi ve ticari üretime uyarlanabilir. Uzmanlara göre, bu teknoloji yaygınlaştığında hem enerji dönüşümünde hem de çevre politikalarında önemli bir dönüm noktası oluşturacak.