Havaların ısınmasıyla kene vakalarında artış yaşanıyor

Havaların ısınmasıyla beraber artan kenelerden korunma yöntemleri ve ısırdığında neler yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

İHA
22 Nisan 2022 Cuma, 11:39
Havaların ısınmasıyla kene vakalarında artış yaşanıyor
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Kene

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