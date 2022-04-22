Havaların ısınmasıyla kene vakalarında artış yaşanıyor
Havaların ısınmasıyla beraber artan kenelerden korunma yöntemleri ve ısırdığında neler yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.
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