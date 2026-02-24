Havluları 'yumuşacık' yapsın diye dökülen o sıvı aslında cilde zarar veriyor...

Duş sonrasında cildi kurulamak için kullanılan havluların üretim amacı, suyu maksimum seviyede emmektir. Ancak çamaşır yıkama rutinlerinde yapılan en büyük hatalardan biri, havluları yıkarken bolca çamaşır yumuşatıcısı kullanmak. Yumuşatıcıların içeriğinde bulunan silikon ve hayvansal/bitkisel yağ bazlı bileşenler, pamuk ipliklerinin üzerini mumsu ve ince bir film tabakasıyla kaplar.

Bu mumsu tabaka, havlunun dokunduğunda yumuşak ve kaygan hissedilmesini sağlasa da, su moleküllerinin liflerin içine girmesini fiziksel olarak engeller. Yumuşatıcı ile yıkanmış bir havlu suyu emmek yerine cilt üzerinde sadece dağıtır, kurulanma hissi tam olarak yaşanamaz. Üstelik bu kalıntılar her yıkamada üst üste birikerek havlunun dokusunu ağırlaştırıt ve nefes almasını engeller.

Uzmanlar, yumuşatıcının yarattığı bu kaplamanın, ölü deri hücrelerini ve deterjan artıklarını da havluya hapsettiğini vurguluyor. Nemli kalan havlunun içinde üreyen bakteriler, bu kimyasal atıklarla birleşerek havluda kalıcı bir küf ve kötü kokuya yol açar. Havluların yumuşak kalması ve emiciliğini koruması için makinenin yumuşatıcı gözüne kimyasal yerine sadece "yarım çay bardağı beyaz sirke" eklenmeli.