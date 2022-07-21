Havuza gireceklere "dış kulak iltihabı" uyarısı
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Enver Ferruh İnan, dış kulak iltihabından korunmak için havuza girerken daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, kulakta dolgunluk hissi, akıntı ve işitme kaybı durumlarında doktora görünmek gerektiğini bildirdi.
Hastaneden yapılan açıklamada, kulak kanalı derisinde tipik olarak bakterilerin neden olduğu akut bir enfeksiyon olan dış kulak iltihabına ilişkin uyarılarda bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Enver Ferruh İnan, dış kulak iltihabının yazın gelmesiyle, yüzme aktivitesinin artmasına bağlı olarak daha sık görüldüğünü belirterek, "Yaz aylarında havuza girerken daha dikkatli olunmalı. Kulakta dolgunluk hissi, akıntı ve işitme kaybı durumlarında doktora görünmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.
İnan, dış kulak iltihabının Türkiye'nin de dahil olduğu sıcak ve nemli iklimlerde daha sık görüldüğüne dikkati çekti.
Dış kulak iltihabının, suyla temasa bağlı olarak, yüzücülerde daha sık görüldüğüne işaret eden İnan, hastalığın bu nedenle "yüzücü kulağı" olarak da anıldığını söyledi.
KULAK PAMUĞU ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR
İnan, dış kulak iltihabına neden olan bakterilerin ıslak ve nemli ortamlarda kolaylıkla çoğaldığını belirterek, "Dalmanın artırdığı dış kulak cildi tahrişleri, yüksek çevre ısısı ve nemi, kulağımıza soktuğumuz kulak pamuğu gibi yabancı cisimler ve bakterilere maruz kalma dış kulak enfeksiyon riskini artırmaktadır." uyarısını yaptı.
Hastalığın belirtileri hakkında bilgi veren İnan, şu değerlendirmede bulundu:
"Hastalarda genellikle yüzme sonrası kaşıntı ve ağrı şikayetleri başlar. Kulak ağrısı bazen çok şiddetli olabilmektedir. Özellikle kulak kepçesi hareket ettirildiğinde ağrının arttığı izlenir. Dış kulak yolunda ödemin artması ile birlikte kulakta dolgunluk, akıntı ve işitme kaybı gibi şikayetler de görülmeye başlanır. Hastalık ilerlediğinde kulak çevresinde şişlik, kızarıklık ve ateş görülür."
İnan, bu tür şikayetleri olanların vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmasını önerdi.
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