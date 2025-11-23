Hayalet deprem sendromu nedir? Hayalet deprem sendromu belirtileri nelerdir?

Deprem deneyimi sonrası bazı kişiler, hiçbir sarsıntı olmamasına rağmen sallanıyormuş gibi hissedebilir. İşte hayalet deprem sendromunun belirtileri ve çözüm yolları.

HAYALET DEPREM SENDROMU NEDİR?

Hayalet deprem sendromu, deprem sonrası kişilerin gerçek bir sarsıntı olmasa da yerin titrediğini hissetmesi durumudur. Tıbbi olarak “psikojenik deprem algısı” olarak da adlandırılır. Bu sendrom genellikle, büyük bir deprem deneyimleyen veya sürekli deprem korkusu yaşayan kişilerde görülür.

HAYALET DEPREM SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Evin veya bulundu ğu ortamın sallandığını hissetme

Baş d önmesi veya dengesizlik hissi

Anksiyete ve panik atak belirtileri

Uyku problemleri ve sürekli tetikte olma hali

Hayalet deprem sendromu fiziksel bir deprem ile ilişkili olmasa da, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir.

HAYALET DEPREM SENDROMU NEDEN OLUR?

Önceden ya şanmış travmatik deprem deneyimleri

S ürekli deprem haberleri izlemek ve sosyal medyada deprem içeriklerine maruz kalmak

Anksiyete ve stres bozukluklar ı

Beynin tehlike algısının aşırı aktif olması

TEDAVİ VE ÖNLEME YÖNTEMLERİ

Psikolojik destek: Psikoterapi ve bilişsel davranışçı terapi ile sendrom yönetilebilir.

Stres ve kaygı yönetimi: Meditasyon, nefes egzersizleri ve yoga yardımcı olabilir.

Bilgi ve farkındalık: Gerçek deprem ölçümlerini takip etmek ve korku tetikleyicilerinden uzak durmak.

Gerekirse ilaç tedavisi: Anksiyete ve stresin şiddetli olduğu durumlarda doktor önerisiyle kullanılabilir.