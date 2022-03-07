Hayallerinin peşinden koşmuştu, ünlü oyuncudan acı haber

07 Mart 2022 Pazartesi, 22:31

Ünlü oyuncu Laurel Goodwin, Kaliforniya'daki evinde hayatını kaybetti.

Acı haberi kızkardeşi Maureen Scott verdi. Goodwin'in ölüm nedeni ise açıklanmadı.

LAUREL GOODWİN KİMDİR?

Haber Global'in derlediği bilgilere göre 1942 yılında Kansas'ta doğan Laurel Goodwin, San Diego'ya taşındıktan bir süre sonra ailesiyle San Francisco'ya yerleşti. Burada drama okudu ve tutkusu olan oyunculuğun peşinden gitti. 19 yaşındayken Paramount Pictures'la sözleşme yaptı.

1962 yılında Elvis Presley ile Girls! Girls! Girls!'te oynayarak büyük çıkışın yaptı. O dönem Laurel Dodge adını kullanıyordu. The Walls Have Ears'taki dans sahnesi efsaneler arasındaki yerini aldı.

Daha sonra Papa's Delicate Condition'da Jackie Gleason'la rol aldı. Arkasında ise 1965 yapımı orijinal Star Trek: The Cage'de rol aldı. Kaptan Christopher Pike ve Mr. Spock'un yanında Yeoman JM Colt rolünü üstlendi.

Ancak bu pilot bölüm bekleneni veremedi. Daha sonra çekilen bölümlerde ona yer verilmedi. Buna rağmen Goodwin, The Beverly Hillbillies ve Get Smart gibi yapımlarla çabuk toparladı.

1971 yılında oyunculuğu bırakan Goodwin, hemşire oldu. Ancak 1983 yılında Burt Reynolds'un Stroker Ace filmiyle yeniden sinemaya döndü. Burada eşi Walter Wood'da yanındaydı.

Çift 43 yıl evli kaldı. Wood 2010 yılında hayatını kaybetmişti.