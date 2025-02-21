Hayat Bilgisi'nin genç aşıkları 'Barbie' ve 'Ortega' yıllar sonra buluştu: İpek Erdem ve Paşhan Yılmazel'den birlikte poz!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 13:39

Güncelleme: 21.02.2025 - 13:39

2003-2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde 'Barbie Gamze' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan İpek Erdem, uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı.

4 yıl önce ülkesini terk eden güzel oyuncu, Paris’te geçirdiği zamanın ardından birkaç ay önce Türkiye'ye geri döndü. Şimdi eski arkadaşlarıyla buluşmaya başlayan Erdem, sosyal medyada paylaşım yaparak hayranlarına nostaljik anlar yaşatıyor.

"HAYAT BİLGİSİ"NİN AŞKI ORTEGA İLE BULUŞMA

İpek Erdem, dizideki aşkı Ortega karakterine hayat veren Paşhan Yılmazel ile yeniden bir araya geldi. İkili, Yılmazel'in yazdığı Juliet adlı tiyatro oyununu izlemek için buluştu.

Birlikte verdikleri poz ise kısa süre içerisinde sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, bu pozun ardından, "Bi duygulandım", "Çok tatlısınız", "Hüzünlendim", "Fotoğrafa bakınca duygulanmam", "Zaman çok garip" gibi duygusal yorumlar yaptılar.

ESKİ DOSTLAR BİR ARADA

İpek Erdem, geçtiğimiz günlerde yine Hayat Bilgisi dizisinde birlikte rol aldığı Gökçe Bahadır ile de bir araya gelmişti. Bu nostaljik buluşmalar, eski dizi arkadaşlarıyla kurduğu bağları pekiştirirken, sosyal medya üzerinde de büyük yankı uyandırıyor.