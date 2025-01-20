Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı’dan Perran Kutman itirafı!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 18:43

Güncelleme: 20.01.2025 - 18:43

'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Pikaçu' karakteriyle hafızalara kazınan dizi ve sinema oyuncusu Kerem Kupacı, Ekotürk TV'de yayınlanan 'Fotoğrafın Öyküsü' programına konuk oldu.

Kupacı, usta oyuncu Perran Kutman ile ilk kez bir araya geldiği anı anlattı.

"Sen nasıl dahil olmuştun diziye?" sorusuna yanıt veren Kerem Kupacı, şu ifadeleri kullandı:

"Gani... Zaten karakterin ismi de Kerem'di. Gani, 'Bir dizi yazdım, okur musun?' dedi. Okudum. Dedim ki; 'Gani, bu işi çekmeye gerek yok. Seyirciye dağıtalım senaryoyu, okuyunca yeter'. 'Ben oradaki Kerem rolünü senin için düşündüm' dedi. 'Ben oynayamam. 17 yaşında... Nasıl oynayacağım' dedim. Oynarsın, oynayamazsın, olurdu, olmazdı falan... Bir ay boyunca beni ikna etmeye çalıştı. İkna oldum. Sonra Perran ablayla tanıştım. 'Ben yapamam, olmaz' dedim. Ben Perran ablayla oynayamam yani. Çünkü; çok heyecanlanıyordum. Ben Perran ablayla tanıştığım gün konuşamadım hiç. Perran abla ben çıktıktan sonra demiş ki; 'Ya Gani'ciğim tamam sen çok anlattın, tamam çok iyi bir oyuncu olduğunu söyledin ama konuşabiliyor mu? Hiç sesi çıkmadı'. Hiç konuşamadım ki. Ses yok. Öyle dondum kaldım yani."