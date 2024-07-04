Hayat Bilgisi dizisiyle ünlenmişti: 'Pikaçu' rolündeki Kerem Kupacı evlendi
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı karakterle akıllarda yer eden ünlü oyuncu Kerem Kupacı dünyaevine girdi.
2000'li yılların başında Hayat Bilgisi dizisinde rol alan ve "Pikaçu Kerem" adıyla akıllarda yer eden ünlü oyuncu Kerem Kupacı evlendi.
Kupacı, avukat Ece Ceylanlı ile dünyaevine girdi. 53 yaşındaki oyuncu ile Ceylanlı, Sedef Adası'nda evlendi.
Çiftin düğününden kareleri, oyuncu Burcu Binici paylaştı.
Kupacı, Elde Var Hayat, Kaygı, Ben Bu Cihana Sığmazam, Hayal ve Gerçek, Çilekli Pasta gibi yapımlarda rol aldı.
Oyuncunun yıldızı ise "Hayat Bilgisi"nde canlandırdığı Keramettin Güçverir rolü ile parladı.
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