Hayat Bilgisi'nin ünlü oyuncusu Paşhan Yılmazel'in yeni işi belli oldu
Yayınlandığı döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde oynadığı Ortega Sedat rolüyle şöhreti elde eden Paşhan Yılmazel, Hayat Bilgisi'nden sonra pek çok dizide rol almış ancak akıllarda hep Ortega Sedat rolüyle yer etmişti. Yönetmenlik yapmaya başlayan başarılı oyuncu, imajında da yeniliğe gitti.
Paşhan Yılmazel, Hayat Bilgisi dizisinde oynadığı Ortega Sedat rolüyle tanınırlık kazanmıştı. Dört sezona yakın süren Hayat Bilgisi dizisinden sonra başka projelerde rol alsa da, hep bu dizideki rolüyle hatırlanan Paşhan Yılmazel hem kariyerini hem de imajını değiştirme yoluna gitti. Kamera önünden arkasına geçiş yapan Yılmazel, Bumerang adını verdiği filmi için sete çıktı.
Seksenler dizisi ile yıldızını parlatan Ceyhun Fersoy ile maNga grubunun solisti Ferman Akgül'ün kadrosunda yer aldıkları Bumerang filminden paylaşımlarda bulunan Yılmazel, son halini de paylaşmayı ihmal etmiyor.
Video Haberler
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi yaşamını yitirdi
- Türk iş insanı Tahiti'de denize düşüp öldü
- Deniz Baykal'ın evinde 'istifa' toplantısı
- AKP içerisinde 'HDP ziyareti' çatlağı
- Eşlerine uyuşturucu verdiler, tecavüz ettirdiler
- Erdoğan'dan 'pahalılık sürecek' mesajı
- 'Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım'
- 'Yarın daha büyüğü gelebilir'
- Skandalın adresi bu kez valilik!
- Merakla beklenen Çin roketi Dünya'ya düştü