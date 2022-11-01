TV yayın akışı 1 Kasım 2022 Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 11:47
<p>Haftanın ikinci gününe geldiğimiz salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Kasım Salı günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Darmaduman</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              19:45  Tuzak</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p>

Haftanın ikinci gününe geldiğimiz salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Kasım Salı günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Darmaduman

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI              19:45  Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Yürek Çıkmazı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 O Kız</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Arka Sokaklar</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>00:15 Camdaki Kız</p> <p>02:45 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 O Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Arka Sokaklar

19:00 Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Camdaki Kız

02:45 Gelinim Mutfakta

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Yasak Elma</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Darmaduman</p> <p>22:30 Bir Peri Masalı</p> <p>01:00 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Ana Haber

20:00 Darmaduman

22:30 Bir Peri Masalı

01:00 Yasak Elma

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Haraketler 2</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>22:45 Bay Cam</p> <p>01:30 Yerli Dizi</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Ana Haber

19:00 Çok Güzel Haraketler 2

20:00 Yalı Çapkını

22:45 Bay Cam

01:30 Yerli Dizi

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Ana Haber</p> <p>20:00 Baba</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>02:30 Hayat Bugün</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Ana Haber

20:00 Baba

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:30 Hayat Bugün

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa</p> <p>11:00 Masterchef Türkiye </p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:30 Yazgı</p> <p>14:30 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>19:45 Tuzak</p> <p>22:15 Masterchef Türkiye </p> <p>00:15 Tuzak</p> <p>01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doya Doya Moda</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

11:00 Masterchef Türkiye 

12:45 Canım Annem

13:30 Yazgı

14:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

19:45 Tuzak

22:15 Masterchef Türkiye 

00:15 Tuzak

01:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doya Doya Moda

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:15 Benim Adım Melek</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan ile Hayatta Gülümse</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:35 Gönül Dağı</p> <p>18:55 İddiaların Aksine</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Yürek Çıkmazı</p> <p>03:00 Gönül Dağı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:15 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayatta Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:35 Gönül Dağı

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Yürek Çıkmazı

03:00 Gönül Dağı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bu Cihana Sığmazam</p> <p>00:20 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>03:50 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bu Cihana Sığmazam

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:50 Mutfak Bahane

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