Hayat Bilgisi'nin yıldızı Paşhan Yılmazel geri dönüyor

04 Aralık 2022 Pazar, 09:40

Hayat Bilgisi dizisindeki Ortega karakteriyle hafızalara kazınan Paşhan Yılmazel, 20 yılı aşkın süredir devam eden oyunculuk kariyerinde Çılgın Dershane serisi, Avanak Kuzenler gibi komedi filmleriyle de izleyiciyle buluştu.

Şimdi ilk yönetmenlik yaptığı filmi izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Yılmazel oyunculuktan yönetmenliğe geçiş serüvenini, Sinemaport’tan Alper Ergez’e anlattı.

“Son olarak ‘’Bumerang’’ filmiyle birlikte tiyatroda yaptığımız kurgu ve matematiği sinemaya taşımaya karar verdim" diyen Yılmazel, "Şu anda yeni bir adımda olmak tabi ki çok heyecanlandırıyor. Çok keyifli ve çok eğlenceli bir film olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yeni senaryolar yazıp yönetmeyi çok istiyorum. Oyunculuk kariyerimde 23 yılı geride bıraktım. Edindiğim tecrübeleri yönetmenliğime, yazarlığıma, yeni oyunlara, yeni filmlere taşımak istiyorum” dedi.

(Paşhan Yılmazel)

“BİZİM İŞİMİZ EKİP İŞİ”

Alper Ergez’in, “Kendinizi nasıl bir yönetmen olarak görüyorsunuz?” sorusuna “Bu sorunun cevabını ekip arkadaşlarımın vermesini çok isterim” yanıtını veren Yılmazel, “Çünkü ben, bizim işimizin ‘ekip işi’ olduğuna inanıyorum. Kendimi de takım kaptanı olarak görüyorum. Bütün fikirlere açık biriyim. Her türlü görüşe çok saygı duyarak alabileceğim şeyleri muhakkak almaya çalışıyorum. Her adımda farklı şeyleri deneyimlemek beni daha tecrübeli biri yapıyor. Ne kadar çok lezzeti tadarsam o kadar mutlu ve verimli olacağıma inanıyorum. Sinemada, tiyatroda ya da dizilerde farklı türler yöneterek çalışmayı umut ediyorum. İşimi çok severek ve keyif alarak yapan birisiyim. Umarım bu fırsatlar öne çıkmaya devam eder ve ben de yeni şeyler deneyimleme şansını elde etmiş olurum” diye konuştu.

Yılmazel, 'Bumerang' filminin konusunu ise şöyle anlattı:

“Üç asker arkadaşın yıllar sonra buluştuklarında başlarına iki gecede neler gelebileceğini izleyeceğiz. Ufacık bir kırılmadan bambaşka dünyalara yolculuklar yapacaklar. O yolculukların içinde hem dostluklarını tekrardan sorgulayacaklar hem de zaman zaman eski günlerine geri dönecekler. Filmimizin türü aksiyon komedi. Temposu yüksek, eğlenceyi ön plana koyan ve içinde etkileyici detaylar barındıran bir film"