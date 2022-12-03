Osman Sonant, Şevket Çoruh ve Hande Subaşı başrolde... Netflix'in yerli distopik dizisi 'Sıcak Kafa' sosyal medyaya damga vurdu
Afşin Kum’un romanından uyarlanan 8 bölümlük Sıcak Kafa dizisi, 2 Aralık'ta Netflix'te yayına girdi. Sadece iletişim yoluyla zihinden zihne bulaşarak yayılan bir salgını konu edinen dizi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Başrollerini Osman Sonant, Şevket Çoruh ve Hazal Subaşı'nın paylaştığı Sıcak Kafa, 2 Aralık Cuma günü Netflix'te izleyicilerle buluştu.
Afşin Kum'un aynı adlı eserinden uyarlanmış 8 bölümlük bir mini dizi olan Sıcak Kafa, Türkiye'nin ilk distopik dizisi olma özelliğini taşıyor.
Tims & B Productions imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Mert Baykal ve Umut Turagay oturuyor. Mert Baykal, Müjgan Ferhan Şensoy, Zafer Külünk ve Gökhan Şeker ile birlikte diziyi kaleme alan senaristler arasında da yer alıyor.
HALUK BİLGİNER DE KADRODA
Öte yandan Osman Sonant, Şevket Çoruh ve Hazal Subaşı'nın başarollerini paylaştığı dizinin kadrosunda birçok usta isim bir arada yer alıyor.
Onlardan biri de; Haluk Bilginer.
SICAK KAFA DİZİSİNİN KONUSU NE?
Sıcak Kafa dizisinde, iletişim yoluyla yayılan bir salgın konu alınıyor. Salgının pençesindeki bu distopik dünyada, hastalığa bağılıklık kazanan dil bilimci Murat Siyavuş'a Osman Sonant hayat veriyor.
Murat Siyavuş'un peşine düşen Salgınla Mücadele Kurumu, kahramanımızı saklandığı yerden çıkmak zorunda bırakıyor. Böylece salgının etkisi altına aldığı İstanbul'un gizemli yerlerinde macera başlıyor. Bakalım 'Sıcak Kafa'sının sırrı ortaya çıkacak mı? Nasıl çıkacak?
SICAK KAFA OYUNCULARI KİMLER?
- Osman Sonant (Murat Siyavus)
- Şevket Çoruh (Anton Kadir Tarakçı)
- Hazal Subaşı (Şule)
- Haluk Bilginer (Fazıl)
- Gonca Vuslateri (Yasemin)
- Şebnem Hassanisoughi (Canan)
- Yetkin Dikinciler
- Cüneyt Uzunlar
- Feriha Eyüboğlu
- Ozan Çelik
- Kubilay Karslıoğlu
- Özgür Emre Yıldırım
- Hakan Gerçek
- Kubilay Tunçer
- Furkan Kalabalık
- Erdem Akakçe
- Zerrin Sümer
- Tilbe Saran
- Barış Yıldız
SICAK KAFA'NIN 2. SEZONU GELECEK Mİ?
2 Aralık Cuma günü yayınlanan 8 bölümlük dizi kısa sürede Netflix'in en çok izlenenleri arasında yerini aldı.
İzleyenler, 'Sıcak Kafa dizisinin 2. sezonu ne zaman gelecek?' sorusunu sormaya başladı. Ancak henüz dizinin yeni sezonu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
İşte Sıcak Kafa'nın fragmanı...
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- Cumhur'u üzen anket: Düşüşe geçtiler
- Kaygılaroğlu'ndan sert tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Görenler şaşkına döndü! Mama parasını kendisi kazanıyor
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Arkadaşını öldürüp yiyen katil hayatını kaybetti
- Düzce'de deprem!
- Prof. Dr. Pekcan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
- Motorine dev zam!