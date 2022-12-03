Osman Sonant, Şevket Çoruh ve Hande Subaşı başrolde... Netflix'in yerli distopik dizisi 'Sıcak Kafa' sosyal medyaya damga vurdu

03 Aralık 2022 Cumartesi, 09:50

Başrollerini Osman Sonant, Şevket Çoruh ve Hazal Subaşı'nın paylaştığı Sıcak Kafa, 2 Aralık Cuma günü Netflix'te izleyicilerle buluştu.

Afşin Kum'un aynı adlı eserinden uyarlanmış 8 bölümlük bir mini dizi olan Sıcak Kafa, Türkiye'nin ilk distopik dizisi olma özelliğini taşıyor.

Tims & B Productions imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Mert Baykal ve Umut Turagay oturuyor. Mert Baykal, Müjgan Ferhan Şensoy, Zafer Külünk ve Gökhan Şeker ile birlikte diziyi kaleme alan senaristler arasında da yer alıyor.

HALUK BİLGİNER DE KADRODA

Öte yandan Osman Sonant, Şevket Çoruh ve Hazal Subaşı'nın başarollerini paylaştığı dizinin kadrosunda birçok usta isim bir arada yer alıyor.

Onlardan biri de; Haluk Bilginer.

SICAK KAFA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sıcak Kafa dizisinde, iletişim yoluyla yayılan bir salgın konu alınıyor. Salgının pençesindeki bu distopik dünyada, hastalığa bağılıklık kazanan dil bilimci Murat Siyavuş'a Osman Sonant hayat veriyor.

Murat Siyavuş'un peşine düşen Salgınla Mücadele Kurumu, kahramanımızı saklandığı yerden çıkmak zorunda bırakıyor. Böylece salgının etkisi altına aldığı İstanbul'un gizemli yerlerinde macera başlıyor. Bakalım 'Sıcak Kafa'sının sırrı ortaya çıkacak mı? Nasıl çıkacak?

SICAK KAFA OYUNCULARI KİMLER?

Osman Sonant (Murat Siyavus)

Şevket Çoruh (Anton Kadir Tarakçı)

Hazal Subaşı (Şule)

Haluk Bilginer (Fazıl)

Gonca Vuslateri (Yasemin)

Şebnem Hassanisoughi (Canan)

Yetkin Dikinciler

Cüneyt Uzunlar

Feriha Eyüboğlu

Ozan Çelik

Kubilay Karslıoğlu

Özgür Emre Yıldırım

Hakan Gerçek

Kubilay Tunçer

Furkan Kalabalık

Erdem Akakçe

Zerrin Sümer

Tilbe Saran

Barış Yıldız

SICAK KAFA'NIN 2. SEZONU GELECEK Mİ?

2 Aralık Cuma günü yayınlanan 8 bölümlük dizi kısa sürede Netflix'in en çok izlenenleri arasında yerini aldı.

İzleyenler, 'Sıcak Kafa dizisinin 2. sezonu ne zaman gelecek?' sorusunu sormaya başladı. Ancak henüz dizinin yeni sezonu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

İşte Sıcak Kafa'nın fragmanı...