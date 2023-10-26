"Hayat bu değil" düşüncesiyle yola çıkan çift, karavanla dünyayı turluyor

Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:15

Güncelleme: 26.10.2023 - 13:17

Uzun yıllardır Güney Kore'de yaşayan ve sağlık sorunu sonrası "Hayat bu değil" düşüncesiyle karısıyla dünyayı dolaşmaya karar veren Pakistan asıllı Park Hyeon-min, karavanla 2 yılda 80 ülke gezerek farklı insan ve kültürleri tanımak istiyor.

Dünya turu için 5 ay önce karısı Shin How-son ile Güney Kore'den yola çıkan Park, sırasıyla Rusya, Moğolistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Afganistan ve Gürcistan'ı gezdikten sonra geldiği Türkiye'de kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Güney Kore'de çiftçilik yapan Park, kalp rahatsızlığı sebebiyle 2 ameliyat olduktan sonra dünya turuna çıkmaya ve yeni yerler görmeye karar verdiğini anlattı.

"KALP SAĞLIĞIM DAHA İYİ"

Duygularını "Artık 'Hayat bu değil.' diye düşündüm. Dünyayı gezeceğim, insanlarla tanışacağım, birçok ülke göreceğim." sözleriyle ifade eden Park, "Benim için çok heyecanlı ve kalp sağlığım da iyi." dedi.

Yolculuk boyunca çok güzel tecrübeler edindiğini ve pek çok farklı ülkenin insanlarıyla tanıştığını aktaran Park, "İnsanlar çok iyi bir tavır sergiliyor. Çok farklı kültürleri görüyorum. Ailem gibi seviyorum." diye konuştu.

Park, "Balela" adını verdiği karavanı uzun ve yüksek olduğu için bazen sorunlu ve kötü yollarda tehlikeli anlar yaşadığını ifade etti.

Türkiye'nin güzel bir ülke ve insanlarının da sıcakkanlı olduğunu vurgulayan Park, "Birçok şehri de ziyaret ettim. İstanbul çok güzel bir yer. İnsanlar da çok iyi. Şimdi Ankara'dayım, 2 kez buraya geldim. Ankara halkı da çok iyi ve arkadaş canlısı." değerlendirmesini yaptı.

Park, Türkiye'den sonra aralarında Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın da olacağı bazı Arap ülkelerine gideceklerini aktararak, Umre de yapacağını, Mekke ve Medine'yi de ziyaret edeceğini söyledi.

Güney Kore'den Rusya'ya deniz yoluyla seyahat ettiklerini belirten Park, seyahatinin farklı kültürleri tanımayı ve yeni dostluklar edinmeyi amaçladığını vurguladı.

2 YILDA 80 ÜLKE DOLAŞMAYI AMAÇLIYORLAR

Park, Asya, Avrupa, Afrika ve Avustralya'yı kapsayan geziyi eşiyle bir ay içinde planladıklarını belirterek, 2 yılda 80 ülke ve 200 şehre gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Daha fazla ülkeyi ziyaret etmeye çalışacağını belirten Park, bazı bölgelerde çatışmalar, yol ve hava şartları nedeniyle planladıkları gibi ilerleyemediklerini kaydetti.

Karavanı üzerindeki yazılar hakkında da bilgi veren Park, bazılarının geçtikleri ülkelerde tanıştıkları kişilerin iyi dilekleri olduğunu ancak bazılarının da hiç tanımadıkları kişiler tarafından yazıldığını dile getirdi. Park, "Müslüman ülkeler çok kibar ve yardımsever. Kapısını çaldığınızda, arabam için suya ihtiyacım olduğunda ve yardım istediğimde hemen yardım ediyorlar. Neden geldiğimi sormuyorlar." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK DOST CANLISI BİR ÜLKE"

Shin de dünyayı eşi ile dolaştıklarını belirterek, Türkiye'nin de çok güzel bir ülke ve insanlarının da dost canlısı olduğunu söyledi.

İbadet ve dua etmek için camilere gittiklerini ve çok mutlu olduğunu anlatan Shin, Sultanahmet ve Ayasofya camilerini ziyaret ettiklerini, Türk halkının da güler yüzlü ve sıcakkanlı olduğunu kaydetti.