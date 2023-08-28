Denizli'de karavan ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karavan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 14:15
Denizli'de karavan ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 kişi yaralandı
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Y.K. yönetimindeki 20 LE 484 plakalı hafif ticari araç, Pamukkale Mahallesi travertenler bölgesi altında bulunan yolda İ.M. idaresindeki 14 ABU 619 plakalı karavanla çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.


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Denizli karavan

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