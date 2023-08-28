Denizli'de karavan ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde karavan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Y.K. yönetimindeki 20 LE 484 plakalı hafif ticari araç, Pamukkale Mahallesi travertenler bölgesi altında bulunan yolda İ.M. idaresindeki 14 ABU 619 plakalı karavanla çarpıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Tacizci şeyh aftan yararlanıyor
- O polisler görevden mi alındı?
- Sabancılar bu yüzden mi kaza geçirdi?
- Meral Akşener'in sözleriyle ilgili ilk yorum
- Sessizliğini 'alışıldık' biçimde bozdu
- Kadıköy'de denetime takılan sürücüden tehdit
- Sabancı çiftinin sağlıklarıyla ilgili son durum...
- Cumhuriyet'in acı günü
- Yine tekel, yine silahlı saldırı!
- Aslıhan Doğan-Arda Turan çiftinden üzen haber