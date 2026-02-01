'Hayatımda en çok istediğim şey' diyerek açıklamıştı: Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı!

15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve 107 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ünlü sanatçı Fatih Ürek, Sarıyer'deki hastanede hayatını kaybetti.

Ölümünün ardından, yıllar önce dile getirdiği vasiyet yeniden gündeme geldi. Ürek, bir dönem katıldığı bir programda, en büyük hayali olarak kendi adına bir okul yaptırmak istediğini ifade etmişti.

"HAYATIMDA EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY..."

Ünlü sanatçı, programda yaptığı açıklamada, “Vasiyetimi bir yerde yazdım galiba ama her yıl bir şey değişiyor. Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun, bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey kendi adım için bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmıştı.

Ürek, çocuklara olan sevgisini de dile getirerek, onları görünce gözyaşlarına hakim olamadığını belirtmişti.