Hayatını kaybeden şahsın organları 3 hastaya umut oldu
Ordu’da geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ercan Kızıldeniz'im organları, farklı illerdeki 3 hastaya umut oldu.
Altınordu ilçesinde yaşayan Ercan Kızıldeniz (42), bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızıldeniz’in, doktorların buradaki tüm müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşti.
ERCAN KIZILDENİZ 3 HASTAYA UMUT OLDU
Hayatını kaybeden Kızıldeniz’in organları ise ailesinin onayı ile bağışlandı.
Ordu’ya gelen uzman ekipler tarafından organları alınan Kızıldeniz'in böbrekleri, Bursa ve Diyarbakır'a, karaciğeri ise Samsun'daki organ bekleyen hastalara nakil edilmek üzere gönderildi.
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