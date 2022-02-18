Hayatını kaybeden sanatçı Arif Şentürk'ün hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı
Önceki günlerde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan 81 yaşındaki şarkıcı Arif Şentürk'ün hastanede çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk, yoğun bakımda tedavi görüyordu. Görüntüde şarkıcının oksijen desteği aldığı görülüyor.
Rumeli türkülerinin usta sesi Arif Şentürk, pazar günü rahatsızlanarak
hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi gördüğü esnada kalbi duran usta
sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 81 yaşında hayata
veda eden Şentürk'ün hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şentürk, önceki gün Seyyid Nizami Camii'nde son yolculuğuna
uğurlandı. Cenaze törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, usta
sanatçının oğulları Ercan Şentürk ve Uğur Şentürk, kızı İnci Şentürk, sanatçı
Rumeli Ekrem ve birçok vatandaş katıldı. Şentürk'ün cenazesi ikindi namazının
ardından kılınan cenaze namazından sonra Yedikule Mezarlığı'na defnedildi.
SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Usta sanatçının tedavi gördüğü hastanedeki son görüntüsü de ortaya çıktı. Magazinkolik'in ulaştığı görüntülerde sanatçının oksijen desteği aldığı, bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği görülüyor.
İlgili Haberler
- Usta sanatçı Arif Şentürk yoğun bakımda
- Son dakika: Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk hayatını kaybetti
- Usta sanatçı Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Beşiktaş Kulübü Başkanı koronavirüse yakalandı
- 'Genetik yatkınlığa bağlı en sık görülen hastalıklar'
- Emekli Albay Alican: 28 Şubat'a monte edildim
- Dengeler değişiyor mu?
- Mehmet Zaman Saçlıoğlu: “Zamanla bir derdim var!”
- Altın fiyatları yükselişe geçti
- Çocuklarda kalp hastalığına işaret ediyor
- Göz altı morlukları neden olur?
- Orhan Kemal’in İstanbul öykülerinden bir seçki
- Pastoral ve karanlık bir masal!