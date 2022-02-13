Usta sanatçı Arif Şentürk yoğun bakımda

13 Şubat 2022 Pazar, 16:00

Deryalar, Ramize ve Safiye gibi Rumeli türküleriyle tanınan ünlü sanatçı Arif Şentürk’ten kötü haber geldi. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü köşe yazısında Şentürk’ün yoğun bakımda olduğunu ve durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Usta sanatçı için dua isteyen Akay, “Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, maalesef yoğun bakımda ve durumu çok ağır. Arif ağabey, 2018 yılının Kasım ayında bypass ve mvr kapağı tamiri operasyonları geçirmişti. Uzun süre hastanede tedavi gören Şentürk, kendini tam anlamıyla toplayamamış ve sahnelere bir süre ara vermişti. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında ise yine Rumeli türkülerinin tanınmış ismi Ramazan Günay’la el ele sahneye çıkmış ve Günay’ın sahnede kalp krizi geçirip vefat etmesi, Şentürk’ü derinden yaralamıştı. Ben kendisi ile telefonda konuştuğumda çok etkilendiğini söylemişti. Değerli sanatçımız için dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

"ASIL MESLEĞİ BERBERLİKTİ"

Akay, usta sanatçı Arif Şentürk’ün bilinmeyen asıl mesleğini de yazdı.

Akay, paylaştığı dipnotunda, “Arif Şentürk’ün asıl mesleği berberliktir ve çok iyi bir berberdir. Türkiye’ye göç ettikten sonra Zeytinburnu’nda berber dükkânı açan Şentürk, 'Deryalar' türküsü ile şöhreti yakaladıktan sonra bile belli süre berberlik yapmış ve daha sonra bırakmıştır” ifadelerini kullandı.

Kenan İmirzalıoğlu ise geçen aralık ayında, sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında, Arif Şentürk için “Yıllar önce rahmetli oldu” diyerek gaf yapmış ve daha sonra Şentürk'ü arayıp özür dilemişti.