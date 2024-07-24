Haykolar karıştı, Cepkin tepki gösterdi: Onu da yanlış vermiş

Yayınlanma: 24.07.2024 - 19:34

Güncelleme: 24.07.2024 - 19:34

Yazar Hayko Bağdat dün yaptığı X paylaşımı ile "Canım ablam Janet'i kaybettik. Koşulsuz iyilikti benim için. Huzur içinde uyusun" sözleri ile kardeşinin ölüm haberini duyurdu.

Bazı internet siteleri bunun ardından 'Hayko Cepkin ölüm haberini duyurdu' şeklinde paylaşımlarda bulundu.

"ONU DA YANLIŞ 'HAYKO' DİYE VERMİŞ"

Haykoların karışması üzerine Hayko Cepkin, Hayko Bağdat'ın paylaşımını alıntılayarak, bu duruma tepki gösterdi:

"Doğru vefat haberi buradadır. Medyanın 40 yılın başı beni haber yapası gelmiş, onu da yanlış 'Hayko' diye vermiş. Gerekli düzeltmeler yapılsın lütfen uğraştırmayın beni"

Doğru vefat haberi buradadır. Medyanın 40 yılın başı beni haber yapası gelmiş, onu da yanlış 'Hayko' diye vermiş. Gerekli düzeltmeler yapılsın lütfen uğraştırmayın beni ?? https://t.co/J6jeVD7rjF — HAYKO CEPKİN ?? (@HAYKOCPQN) July 24, 2024











