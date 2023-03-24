Hayranlarını sevindirecek gelişme: 'Arka Sokaklar' geri dönüyor iddiası

Kanal D İç Yapımlar’ın 'Arka Sokaklar'ın yayın haklarını Erler Film’den almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 08:35
Hayranlarını sevindirecek gelişme: 'Arka Sokaklar' geri dönüyor iddiası
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Yapımcı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle ara verilen, daha sonra da final yaptığı konuşulan 'Arka Sokaklar' dizisinin yeniden başlayabileceği öne sürüldü. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D İç Yapımlar’ın dizinin yayın haklarını Erler Film’den almak için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa 'Arka Sokaklar', cuma akşamları yeniden Kanal D İç Yapımlar’ın imzasıyla izleyicilerin karşısında olacak.


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