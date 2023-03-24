Hayranlarını sevindirecek gelişme: 'Arka Sokaklar' geri dönüyor iddiası
Kanal D İç Yapımlar’ın 'Arka Sokaklar'ın yayın haklarını Erler Film’den almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü.
Yapımcı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle ara verilen, daha sonra da final yaptığı konuşulan 'Arka Sokaklar' dizisinin yeniden başlayabileceği öne sürüldü.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D İç Yapımlar’ın dizinin yayın haklarını Erler Film’den almak için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa 'Arka Sokaklar', cuma akşamları yeniden Kanal D İç Yapımlar’ın imzasıyla izleyicilerin karşısında olacak.
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