Hayranlarını sevindirecek gelişme: 'Arka Sokaklar' geri dönüyor iddiası

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 08:35

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 08:35

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle ara verilen, daha sonra da final yaptığı konuşulan 'Arka Sokaklar' dizisinin yeniden başlayabileceği öne sürüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D İç Yapımlar’ın dizinin yayın haklarını Erler Film’den almak için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa 'Arka Sokaklar', cuma akşamları yeniden Kanal D İç Yapımlar’ın imzasıyla izleyicilerin karşısında olacak.