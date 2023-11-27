Hazar Ergüçlü, 'İnci Taneleri'nden fotoğraflarını paylaştı
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı 'İnci Taneleri'nde 'Dilber' karakterini canlandıracak. Oyuncu, yapımdan ilk fotoğraflarını da paylaştı.
Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı 'İnci Taneleri' dizisi Kanal D'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 'İnci Taneleri' ile yıllar sonra ekrana geri dönen Yılmaz Erdoğan, dizinin senaryo yazarlığını üstlenirken, aynı zamanda yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat verecek.
FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
Dizide oyuncu Hazar Ergüçlü de Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandıracak. Ergüçlü dizi setinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
BKM Yapım imzalı 'İnci Taneleri' dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yanı sıra Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler de yer alıyor.
İki yıllık hazırlık sonucu ortaya çıkan 'İnci Taneleri' dizisinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.
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