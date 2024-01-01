Hazar Ergüçlü'nün gündem olan pavyon dansının hikayesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 01.01.2024 - 11:50

Güncelleme: 01.01.2024 - 11:51

Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri dizisinde pavyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı dikkat çekti. Ergüçlü'nün sahne için bir kadından ders aldığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun Ezo isimli konsomatristen ders aldığı öne sürüldü.

TANITIMA DANS SAHNESİ DAMGA VURDU

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolü paylaşacağı İnci Taneleri dizisi şimdiden adından söz ettiriyor.

Dizinin tanıtımında gerçek bir pavyonda çekilen sahnede Hazar Ergüçlü'nün oyun havası oynadığı anlar yer aldı. Dansıyla sosyal medyaya damga vuran Ergüçlü'nün dansı ve sahneyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

‘ÖZEL DERS ALDI’ İDDİASI

Yılmaz Erdoğan'ın bu sahne için Ezo isimli konsomatrisi Ankara'ya gidip yerinde izlediği ve Hazar Ergüçlü'nün Dilber rolü için Ezo'yla çalıştığı, ders aldığı öne sürüldü.

Söz konusu videodaki şarkı ve müzisyenin de dizinin fragmanındakiyle aynı olması dikkat çekti.