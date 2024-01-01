Hazar Ergüçlü'nün gündem olan pavyon dansının hikayesi ortaya çıktı
Yılmaz Erdoğan'ın başrolünü paylaştığı İnci Taneleri dizisinde Dilber rolünü oynayan Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı çok konuşulmuştu. Dansıyla tam not alan Hazar Ergüçlü'nün Ezo isimli konsomatrisle çalıştığı iddia edildi.
Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri dizisinde pavyonda
çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı dikkat çekti. Ergüçlü'nün
sahne için bir kadından ders aldığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun Ezo isimli
konsomatristen ders aldığı öne sürüldü.
TANITIMA DANS SAHNESİ DAMGA VURDU
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolü paylaşacağı İnci Taneleri dizisi şimdiden adından söz ettiriyor.
Dizinin tanıtımında gerçek bir pavyonda çekilen sahnede
Hazar Ergüçlü'nün oyun havası oynadığı anlar yer aldı. Dansıyla sosyal medyaya
damga vuran Ergüçlü'nün dansı ve sahneyle ilgili ilginç bir iddia ortaya
atıldı.
‘ÖZEL DERS ALDI’ İDDİASI
Yılmaz Erdoğan'ın bu sahne için Ezo isimli konsomatrisi Ankara'ya gidip yerinde izlediği ve Hazar Ergüçlü'nün Dilber rolü için Ezo'yla çalıştığı, ders aldığı öne sürüldü.
Söz konusu videodaki şarkı ve müzisyenin de dizinin fragmanındakiyle aynı olması dikkat çekti.