Yayınlanma: 27.04.2025 - 22:28

Güncelleme: 27.04.2025 - 22:28

Şakir Paşa Ailesi dizisinde Sümbül karakteri gündem oldu. Her pazar ekrana gelen dizide Helin Kandemir'in canlandırdığı Sümbül dizinin merak edilen oyuncuları arasında yer alıyor. Peki, Helin Kandemir kimdir? Oyuncu Helin Kandemir kaç yaşında, nereli? Helin Kandemir dizi ve filmleri...

HELİN KANDEMİR KİMDİR?

2 Haziran 2004 İstanbul’da doğan Helin Kandemir ilk profesyonel oyunculuk deneyimini 2013 yılında Ötesiz İnsanlar adlı tv projesinde yapmıştır. Daha önce Doğdun Ev Kaderindir, Hakan Muhafız, İsimsizler gibi yapımlarda yer almıştır. Elbet Bir Gün adlı dizide Mevsim karakterini canlandırmıştır.

HELİN KANDEMİR'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Azizler / 2020

Hakan Muhafız / 2019

Doğduğun Ev Kaderindir / 2019

A Tale Of Three Sisters / 2019

Bir Litre Göz Yaşı / 2018

İsimsizler / 2017

Ötesiz İnsanlar / 2013

İnsan Aldandı / 2011

Kollama / 2010

İSTANBUL ANKSİKLOPEDİSİ ZEHRA KİMDİR?

İstanbul Ansiklopedisi dizisi 17 Nisan Perşembe günü dijital yayın platformu Netflix'te yayınlandı. Helin Kandemir dizide Zehra karakterine hayat veriyor.

Zehra küçük bir kasabada doğup büyüyen genç bir kızdır. İstanbul'a annesinin arkadaşının yanına üniversite okumaya gelen Zehra büyük şehre uyum sağlamaya çalışırken karşılşatığı kişiler ve olaylarla benliği ve inancını da sınamaktadır.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ SÜMBÜL KİMDİR?

Ailede hizmetçi konumunda olmasına rağmen romantik hayalleri olan Helin Kandemir, Cevat’a ilgi duyar ve onun ilgisini çekmek için büyük bir uğraşa girer. Ancak Sümbül’ün hayalleri çevresindekiler tarafından küçümsenir ve zaman zaman sert tepkiler çeker.

Sümbül statüsünün farkında bir karakter olduğu için kıskançlıkları ve içsel öfkesi, onun çevresiyle çatışmasına neden olur. Gururlu ancak savunmasız bir genç kız olarak hem trajik hem de etkileyici bir duruş sergiler.