Hemen deneyin.. Kara sinekleri uzaklaştırıyor ve evin güzel kokmasını sağlıyor...
Rahat bir nefes almak istiyorsanız işte sizi kara sineklerden kurtaracak yöntem
Havalar ısınmaya başladı. Birçok kişinin kara sineklere karşı alerjisi var. Kara sinekleri evinizden saniyesinde uzak tutmanızı sağlayacak bir yöntem var.
Posta.com.tr sitesinde; Kara sinekleri evden uzak tutan yöntemler paylaşıldı.
LAVANTA YAĞI YÖNTEMİ SAYESİNDE KARA SİNEKLERDEN KURTULUN
Lavanta yağı da karasineklerden kurtulmak için etkili bir yoldur. Bu kovucu yapıya sahip olan yağ; sinek, pire, yaprak biti ve siyah böcek gibi birçok haşerenin evlerinizde barınmasını engeller.
Malzemeler: 1 fincan kadar lavanta yağı, 1 adet kapaklı teneke kutu, sünger ya da bez
Yapılışı: Lavanta yağına sünger ya da bezi batırın. Tenekeye sünger ya da bezi yerleştirin ve kapağı kapatın. 24 saat boyunca bekleyin. Bekledikten sonra kapağı açarak evinizin her köşesine yerleştirerek sineklerin gelmesini engellemiş olursunuz.
KARANFİL SAYESİNDE KARA SİNEKLERDEN KURTULUN
Karanfil karasinekler tarafından hiç sevilmeyen bir baharattır.
Malzemeler: 25- 50 kadar karanfil bitkisi, 2 tane limon
Yapılışı: Limonu ortadan kesip, ikiye ayırın. Limonun bir yarısına karanfil sürerek üste gelecek şekilde tabağa yerleştirin. Bu yöntemle kara sinekler uzaklaşacaktır.
İSPİRTO VE ŞEFFAF POŞETLER
Evinize karasineklerin girmesini istemiyorsanız ispirtolu suyla karasinekleri evden uzaklaştırabilirsiniz. İspirtonun böceklere ve sineklere karşı inanılmaz bir kokuya sahip olması onları uzaklaştırmada etkilidir. Özellikle ispirtoları şeffaf poşetlerin içerisine yerleştirip ışık alan bir yere asabilirsiniz.
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