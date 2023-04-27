Henry Cavill'li 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' filminin Türkiye'deki çekimi tamamlandı

Yayınlanma: 27.04.2023 - 12:07

Güncelleme: 27.04.2023 - 12:09

Yönetmenliğini ve senaristliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği, The Ministry of Ungentlemanly Warfare filminin Antalya çekimleri tamamlandı. Çekimlerin tamamlandığını, ünlü oyuncu Henry Cavill sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Instagram hesabında oyuncular ve ekiple birlikte kamera arkası görüntülerini paylaşan Cavill, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''İşte bitti! Ungentlemanly Warfare'deki günlerim sona erdi. Bu üzücü bir gün. Rol arkadaşlarımın duygularını yineleyeceğim ve cesur ekibimize övgüler yağdıracağım. Bu kadar azimli, kendini işine adamış ve hikaye anlatımına kendini adamış bir ekibe nadiren rastlanır. Bu azim ve adanmışlık Guy Ritchie gibi bir lidere sahip olmakla daha da artıyor. Hikaye örme ve karakter yaratma becerisi rakipsiz olabilir ve bunu sihir gibi kullanıyor''

Damien Lewis'in 2015 tarihli kitabından uyarlan filmde, II. Dünya Savaşı sırasında düşman hatlarının gerisindeki Nazi güçlerine karşı, saldırıya geçmek üzere yetenekli askerlerden oluşan küçük bir grubu görevlendiren İngiliz ordusunu konu alıyor.

Oyuncu kadrosunda Alex Pettyfer, Henry Golding, Eiza González, Alan Ritchson gibi isimlerin de bulunduğu filmin, 2024 yılında gösterime girmesi planlanıyor.