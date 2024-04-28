Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne oldu

Yayınlanma: 28.04.2024 - 14:03

Güncelleme: 28.04.2024 - 14:03

Dağılan Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer, 2020 yılında reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu.

2021 yılında da kızı Karla’yı kucağına alan Kemer, ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. Müjdeli haberi kızıyla çektiği videoyla duyuran Kemer, "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İkinci kez anne olan Kemer, oğlunun karesini paylaştı.

Şarkıcı paylaşımına "Kerem 22.04.2024" notunu düştü.

Öte yandan Cemre Kemer, geçtiğimiz aylarda da kızıyla pozlarını paylaşmış ve şu ifadeleri not düşmüştü:

"Hamilelikte 30. Haftaya giriş yaptım. Üstelik bu minik üstümden inmeyen canavara rağmen... Evde bir bebek daha varken hamile olmak ne demekmiş anladım. Meğer ilk hamileleliğimde prenses gibiymişim."