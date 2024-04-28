Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne oldu

Bir döneme damga vuran Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer ikinci kez anne oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 14:03
Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne oldu
Abone Ol google-news

Dağılan Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer, 2020 yılında reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu.

2021 yılında da kızı Karla’yı kucağına alan Kemer, ikinci kez anne olacağını duyurmuştu. Müjdeli haberi kızıyla çektiği videoyla duyuran Kemer, "Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İkinci kez anne olan Kemer, oğlunun karesini paylaştı.

Şarkıcı paylaşımına "Kerem 22.04.2024" notunu düştü.

Öte yandan Cemre Kemer, geçtiğimiz aylarda da kızıyla pozlarını paylaşmış ve şu ifadeleri not düşmüştü:

"Hamilelikte 30. Haftaya giriş yaptım. Üstelik bu minik üstümden inmeyen canavara rağmen... Evde bir bebek daha varken hamile olmak ne demekmiş anladım. Meğer ilk hamileleliğimde prenses gibiymişim."


İlgili Haberler

Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne olacağını duyurdu

Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne olacağını duyurdu
Cemre Kemer'den 'Gülçin Ergül' açıklaması: 'Kimse şova dönüştürmesin'

Cemre Kemer'den 'Gülçin Ergül' açıklaması: 'Kimse şova dönüştürmesin'
Cemre Kemer'den 'Gülçin Ergül' açıklaması: 'Instagram’dan mı başsağlığı dileseydik?'

Cemre Kemer'den 'Gülçin Ergül' açıklaması: 'Instagram’dan mı başsağlığı dileseydik?'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler