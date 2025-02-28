Hepsi grubunun üyesi Yasemin Yürük'ten çarpıcı açıklama: 'Yumurtalıklarımı dondurdum'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 15:50

Güncelleme: 28.02.2025 - 15:54

2000'li yılların popüler müzik gruplarından Hepsi, birkaç senelik beraberliğin ardından dağılmıştı. Grubun üyeleri Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer arasından ilk ayrılan isim Gülçin Ergül olmuştu.

Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yasemin Yürük, Cosmopolitan dergisine verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Her şeyin doğru vakti olduğuna inananlardanım. Bu nedenle yumurtalarımı dondurma kararlı aldım. Gelecekte bir gün bu seçeneğe sahip olmak isteyebilirdim ve işlerimi şansa bırakmak bana göre değildi” dedi.

38 yaşındaki Yürük, sürece dair deneyimlerini de paylaşarak, "Bu sürece girerken en büyük motivasyonum şu oldu: Hayatımda henüz benimle aynı fikirlere sahip, çocuk yetiştirme kapasitesine ulaşmış ve aynı cesareti taşıyan biriyle karşılaşmadım. Ancak bu, gelecekte de olmayacağı anlamına gelmiyordu” ifadelerini kullandı.

Süreç boyunca vücudunda farklılıklar yaşadığını belirten Yürük, “Göğüslerim şişti, çok da güzel oldular açıkası. Vücudumda ödem oluştu ve karnım büyüdü. Son hafta aynaya baktığımda kendimi biraz tanıyamadım” dedi.

O dönemden birçok fotoğraf paylaşan Yürük, “Hatta biraz o görüntüyü sevmiştim. Hamile olduğum zaman çok tatlı görünüceğim 1.55 boyumla” sözleriyle espri yaptı.