Gülçin Ergül: 'Hepsi grubunun dağılmasından ben sorumlu değildim'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 11:26

Güncelleme: 28.02.2025 - 11:26

2000'li yılların popüler müzik gruplarından Hepsi ile adını duyuran Gülçin Ergül, grup üyeleri Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer ile birlikte yeniden bir araya gelmeyi planladıkları sırada yollarını ayırmışlardı. Bir süre arkadaşlıklarını bir dargın bir barışık sürdüren Ergül, son olarak bir programda yıllar önce grubun dağılmasında kendisinin sorumlu tutulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ergül, o dönemde yaşananlarla ilgili olarak şunları söyledi:

"Ben uzun süre açıklama yapmadım, o dönem hem dava olduğu için hem de arkadaşlarım hakkında hiçbir şekilde negatif konuşmak istemediğim için. O dönem ama çok kötü söylemler oldu. Ben kin tutmamaya çalışıyorum, çalıştım, hatta bir dönem barıştık ama arkamdan söylenen şeyler unutulmuyor. Hâlâ bana kin besleyen dinleyicilerimiz olabiliyor. Grubu bırakıp bozmuşum gibi algılanıyor, oysaki bence bu bir etkileşim, günah keçisi ben olmamalıyım."

Gülçin Ergül, grup üyeleriyle arasındaki ilişkiyi ise şöyle değerlendirdi:

"Her şeyin negatif ve pozitif yanları var, grup olmanın da zor yanları vardı. Negatif tarafları beni yormaya başladı. Mutsuz olduğum için ayrılmak istedim. Televizyonda anlatılmayacak kadar karışık şeyler var. Bunu yapmak istemezdim, benim kararımdı gruptan ayrılmak. Daha iyi bir yere gitmiyordu benim için."

Ergül'ün açıklamaları, yıllar sonra yeniden gündeme gelen Hepsi grubunun dağılma sürecine dair merak edilen soruları yeniden gündeme getirdi.