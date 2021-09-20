Her 5 Britanyalıdan birinin porno sektöründe çalışmaya açık olduğu ortaya çıktı

20 Eylül 2021 Pazartesi, 17:14

Sky News'un haberine göre Birleşik Krallık merkezli araştırma şirketi Savanta ComRes'in gerçekleştirdiği araştırmada 18 ila 34 yaş arasındakilerin yaklaşık yüzde 32'si ve 55 yaş üstündekilerin yüzde 8'i kazanabilecekleri paranın kendilerini cezbettiğini belirtiyor.

Öte yandan araştırmanın sonuçları ülkedeki yetişkinlerin yüzde 51'inin ailelerinden birinin internette pornografik bir içerik oluşturmasından endişe duyduğuna işaret ediyor.

Araştırmaya katılanların üçte biri (yüzde 34) pornografinin modern toplumun artık kabul edilebilir bir parçası olduğunu kabul ettiğini ifade ediyor.

Pornografinin zararlı etkileriyle mücadele etmeyi amaçlayan Naked Truth Project derneği için gerçekleştirilen araştırmada, ülke genelinde 18 yaş ve üstündeki iki bin 87 kişiyle anket yapıldı. Her ne kadar söz konusu içeriklerden para kazananların bir kısmı durumdan memnun olduğunu belirtse de Naked Truth Project yöneticileri sonuçların kaygı verici olduğunu belirtiyor.

Örneğin internet sitesi OnlyFans için içerikler üreten 24 yaşındaki Madelaine Booth bu içeriklerin düzenli bir gelir sağlamakla birlikte kendisine duyduğu güveni artırdığını söylüyor.

"ENDİŞE VERMESİ GEREKİYOR"

Sky News'a konuşan Booth şu ifadeleri kullanıyor:

Bu harika çünkü kendi patronunuz oluyorsunuz ve kendi fiyatlarınızı kendiniz belirliyorsunuz, kendinize gerçekten güvenmeye başlıyorsunuz. Asgari ücretli bir işten çok daha fazla para kazanıyorsunuz, tabii ki o işlere saygısızlık etmiyorum.

Bununla birlikte Naked Truth Project derneğinin CEO'su Ian Henderson bu kadar çok kişinin porno sektöründe kariyer yapma fikrine açık olmasının endişe vermesi gerektiğini ifade ediyor.

Henderson şunları söylüyor:

Pornonun pek çok kişinin hayatını mahvettiğini düşünüyorum. Akıl sağlığı sorunları, bağımlılık, iktidarsızlık gibi şeylere neden olabilir.

Nisan 2019 ve Mayıs 2020 arasında gerçekleştirilen anketlere dayanarak gerçekleştirilen başka bir araştırmadaysa porno tüketiminin artmasının genç erkeklerdeki ereksiyon bozukluğunun daha yaygın görülmesinin nedeni olabileceği belirtilmişti.

Porno filmlerinden 1 milyon dolardan (yaklaşık 8,5 milyon TL) fazla gelir elde eden ve porno sektörünü kilise lideri olmak için bırakan aktör Joshua Broome ise hem sektördekilere hem de porno izleyenlere pornografinin zararlarını anlatmak için daha fazlasının yapılmasını gerektiğini düşünüyor.

Araştırmanın bulguları pornografinin olumsuz etkileri hakkında konuşmak ve bunlarla mücadele etmek için 28 ve 30 Eylül arasında düzenlenecek çevrimiçi P. Word etkinliğinden önce yayınlamdı.