Her 8 kadından biri risk altında: Erken fark etmek hayat kurtarıyor

Erken tanı yöntemleri arasında aylık kendi kendine meme muayenesi, hekim tarafından düzenli klinik meme muayenesi, mamografi ve meme ultrasonunun yer aldığının altını çizen Prof. Dr. Kuru, şu bilgileri paylaştı:

"Tanı konulan olguların yaklaşık yüzde 40’ı kadınlar tarafından kitle fark edilmesiyle saptandığından, kendi kendine muayenenin önemi büyüktür. Bu muayene, her ay adet bitiminden sonra kolaylıkla yapılabilmektedir."

Prof. Dr. Kuru, yaş grubuna göre hangi kadınlarda hangi aralıklarla muayene ve tetkiklerin yapılabileceğini şöyle açıkladı:

"20-40 yaş arası kadınlar: Meme hastalıkları uzmanı tarafından her 3 yılda bir muayene ve meme ultrasonu önerilmektedir.

40 yaş ve üzeri kadınlar: Her yıl hem mamografi hem de meme ultrasonu yapılması tavsiye edilmektedir."

"40 YAŞINDAN ÖNCE TEK BAŞINA MAMOGRAFİ ÖNERİLMİYOR"

Prof. Dr. Kuru, 40 yaş öncesi meme yoğunluğunun fazla olmasından dolayı mamografinin duyarlılığının düşük olduğunu, bu nedenle 40 yaşından önce tek başına mamografinin genellikle önerilmediğini belirtti.

Anne, baba, kız kardeş veya kız çocuğu gibi birinci derece yakınlarında meme kanseri olan kadınların riskinin daha yüksek olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kuru, bu nedenle aile öyküsü olan kadınların daha erken yaşta tarama ve takiplerini başlatmalarının önemli olduğunun altını çizdi.

"DÜZENLİ MUAYENE VE KONTROLLER AKSATILMAMALI"

Prof. Dr. Bekir Kuru, meme kanserinde erken tanının yaşam kurtarıcı olduğunu belirterek, tüm kadınların düzenli meme muayenesi yaptırmalarını ve kendi kendine meme muayenesi yapmayı aksatmamaları önerisinde bulundu.