Her baş dönmesi ‘vertigo’ değil

19 Aralık 2021 Pazar, 09:44

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Selami Yavuz, vertigo ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Vertigonun aslında bir hastalık değil baş dönmesi olduğunu ifade eden Opr. Dr. Selami Yavuz, “Vertigo aşağı yukarı bize başvuran hastaların yüzde 30’unda var olan bir belirtidir. Vertigo aslında bir muayene bulgusu değildir, bir hastalık değildir, bir baş dönmesi demektir. Baş dönmesinin çeşitli sebepleri olabilir. Dengemizi başlıca 4 organdan sağlarız. Beyin, beyincik, iç kulak, gözler, kaslardaki derin duyu reseptörleri ile sağlarız. Bizi ilgilendiren daha beyin ve iç kulak kısmıdır. Gerçek vertigo hastası etraf döner tarzda veya kendinin döndüğü yatay veya dikey olarak bir şikayet ile gelir. Her baş dönmesi vertigo değildir. Genellikle yürürken dengenin bozulması, ani kalkış ve oturuşlarda olan baş dönmelerini hastalar yanlış olarak vertigo olarak adlandırılır. Gerçek vertigo hastalarda etraf döner veya kendi döner tarzda baş dönmesi, bulantı, kusma eşlik eder. Kulak dolgunluk ve basınç hissi veya çınlama vardır. Tabii ki biz bu hastalara bakmak durumundayız. Bu baş dönmesinin neden olduğunu ayrı bilmek için bir takım muayene yöntemleri ve bazı tetkiklere ihtiyacımız olur” diye konuştu.

KAYNAĞI BULMAK İÇİN BAZI TESTLER YAPILIYOR

Vertigonun kaynağını bulmak için bazı testler yapıldığını söyleyen Dr. Yavuz, “Biz hastayı önce muayene ederiz. Genellikle muayenede bir şey bulunmaz. Bazı testlerimiz var. Özellikle denge testlerimiz var. Biz bu hastanede VNG testi yapıyoruz. VNG testinin amacı vertigonun kaynağını bulmaktır. Eğer hangisinden kaynaklandığı konusunda bir ipucu bulabilirsek hastamızın tedavisini ona göre yapıyoruz. Bu ilaç tedavisi olabilir, fizik tedavi olabilir veya manevralar olabilir. Vertigo testleri bu işe yarar. Bize pek çok konuda ipucu sunar” şeklinde konuştu.

