Her gün 200 kediyi elleriyle besliyor: 'Ömrümü adadım emekli maaşım buraya gidiyor diyebilirim'
İzmir'de, emekli maaşının büyük bölümünü 200 civarındaki sokak kedisine harcayan 66 yaşındaki Asuman Emine Gürgün, mahallesindeki kedileri her gün elleriyle besliyor.
Balçova ilçesi Korutürk Mahallesi'nde yaşayan emekli bankacı Asuman Emine Gürgün'ün kedi sevgisi gençlik yıllarında annesinin sokakta bulduğu kediyi sahiplenmesiyle başladı.
Kendisi de yıllarca evinde kedi bakan Gürgün, 10 yıl önce emekli olunca sokak hayvanlarına yardım eli uzatmaya başladı.
Her sabah sokak hayvanları için evinden çıkan Gürgün, önce apartmanın etrafındaki, ardından sokağındaki sonra da mahalledeki kedilere kendi imkanıyla satın aldığı mamaları dağıtıyor.
10 YILDIR DÜZENLİ OLARAK BESLİYOR
Yaklaşık 200 sokak kedisini eliyle besleyen Gürgün, 10 yıldır düzenli olarak her gün kedilerin beslenmesiyle ilgilendiğini söyledi.
Bu işe yarım kilo mama ile işe başladığını anlatan Gürgün, "Şu an getirdiğimizin hesabını yapmıyoruz. Doğadaki dostları çok seviyoruz. Evdekiler şanslı, sokaktakiler bu kadar şanslı değil" dedi.
Hayırseverler ve bazı kurumlar tarafından kedilerin soğuk ve yağışlı havalarda korunması için kedi evi yaptıklarını belirten Gürgün, yer seçimi ve güvenlik önlemleri alınmadığı için bunun kedilere yeterince faydalı olmadığını açıkladı.
'EMEKLİ MAAŞIM BURAYA GİDİYOR'
Kedileri eliyle besleyen Gürgün, şöyle konuştu:
"Çoğu insan bu mamaları birileri veriyor biz de dağıtıyormuşuz gibi algılıyor ama kesinlikle öyle bir şey yok. Emekli maaşımla alıyorum. Başladığımdan beri hep aynı yerden mama alıyorum. Sokak hayvanlarını çok seviyorum, ömrümü onlara adadım. Emekli maaşım buraya gidiyor diyebilirim. Birikimim var oradan idare ediyorum bir şekilde. Belediye de buraya mama bıraksa yükümüz azalır. Eskiden elimle taşıyordum mamaları fakat doktor rahatsızlığımdan dolayı buna izin vermedi. Şimdi 200 kediyi beslemeye pazar arabasıyla çıkıyorum. Onlara mama bıraktığımda kendimi daha iyi hissediyorum."
Gürgün'ün arkadaşı Demet Kontaş da Asuman Emine Gürgün'ün her gün kedileri eliyle beslediğini aktardı.
Gürgün'ün hayvanlara düşkünlüğüne hayran olduğunu dile getiren Kontaş, "İçinde inanılmaz bir doğa ve hayvan sevgisi var. Sabah evinden çok erken çıkar, yolda karşılaşırız ve o bize kedileri köpekleri anlatır. Hepsini tanır ve ismiyle hitap eder" diye konuştu.
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