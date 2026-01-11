Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.01.2026 17:08:00
Güncellenme:
Her gün yapıyoruz: Saçı yıpratan masum alışkanlıklar

Saçlarınız dökülüyor, sönük görünüyor ya da kolayca kırılıyorsa sebebi kullandığınız ürünler değil; her gün tekrar ettiğiniz küçük alışkanlıklar olabilir. Masum görünen bu hatalar, zamanla saçın yapısını bozuyor.

Çoğumuz saç bakımını yalnızca şampuan ve maske seçiminden ibaret sanıyoruz. Oysa saçın sağlığını asıl belirleyen şey, gün içinde ona nasıl davrandığımız. Islakken taramak, yüksek ısıyla kurutmak, sürekli aynı şekilde toplamak… Bunlar küçük gibi görünse de saç telinde kalıcı hasara yol açabiliyor. Üstelik bu hatalar, “bakım yapıyorum” derken fark etmeden saçımıza zarar vermemize neden oluyor.

 

1. Saçı Islakken Sertçe Taramak

 

Islak saç, en kırılgan halindedir. Bu halde sert taraklarla yapılan tarama:

 

  • Saç telinin kopmasına,
  •  
  • Uçların çatallaşmasına,
  •  
  • Saçın zamanla seyrelmesine

 

neden olur. Islak saç için geniş dişli taraklar kullanılmalı ve uçlardan başlayarak nazikçe açılmalıdır.

 

2. HER GÜN YÜKSEK ISI UYGULAMAK

 

Fön, maşa ve düzleştirici saçın iç yapısındaki nemi buharlaştırır. Günlük ısı kullanımı:

 

  • Saçın elastikiyetini kaybetmesine,
  •  
  • Matlaşmasına,
  •  
  • Zamanla “yanmış” görünmesine

 

yol açar. Isı kullanımı sınırlandırılmalı ve mutlaka ısı koruyucu ürünler tercih edilmelidir.

Image

 

3. SAÇI ÇOK SIK YIKAMAK

 

“Ne kadar sık yıkarsam o kadar temiz olur” düşüncesi, saç derisinin doğal dengesini bozar. Aşırı yıkama:

 

  • Saç derisini kurutur,
  •  
  • Sebum dengesini bozar,
  •  
  • Saçın daha çabuk yağlanmasına neden olur.

 

Bu kısır döngüde saç hem zayıflar hem de canlılığını kaybeder.

 

4. AYNI ŞEKİLDE TOPLAMAK

 

Saçı her gün aynı noktadan sıkı şekilde toplamak, özellikle ön ve tepe bölgelerinde kopmalara yol açar. Bu durum uzun vadede:

 

  • Saç çizgisinin gerilemesine,
  •  
  • Seyrelmelere,
  •  
  • “Traction alopecia” denilen mekanik dökülmeye

 

sebep olabilir. Tokalar gevşek kullanılmalı, saçın yönü sık sık değiştirilmelidir.

 

5. HAVLUYLA SERTÇE KURULAMAK

 

Duş sonrası saçı havluyla ovalamak, saç telinin dış tabakasına zarar verir. Bu da:

 

  • Kabarmaya,
  •  
  • Elektriklenmeye,
  •  
  • Kırılmaya

 

neden olur. Saç, havluyla sıkılarak nazikçe kurulanmalıdır.

 

6. SAÇ DERİSİNİ İHMAL ETMEK

 

Saçın sağlığı, kökten başlar. Ancak çoğu kişi yalnızca saç tellerine odaklanır. Oysa sağlıksız bir saç derisi:

 

  • Dökülmeyi artırır,
  •  
  • Kepeklenmeye yol açar,
  •  
  • Saçın zayıf uzamasına neden olur.

 

Arada yapılan nazik saç derisi masajı ve doğru ürün seçimi, saçın genel kalitesini belirgin şekilde etkiler.

