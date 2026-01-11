Her gün yapıyoruz: Saçı yıpratan masum alışkanlıklar

Çoğumuz saç bakımını yalnızca şampuan ve maske seçiminden ibaret sanıyoruz. Oysa saçın sağlığını asıl belirleyen şey, gün içinde ona nasıl davrandığımız. Islakken taramak, yüksek ısıyla kurutmak, sürekli aynı şekilde toplamak… Bunlar küçük gibi görünse de saç telinde kalıcı hasara yol açabiliyor. Üstelik bu hatalar, “bakım yapıyorum” derken fark etmeden saçımıza zarar vermemize neden oluyor.
1. Saçı Islakken Sertçe Taramak
Islak saç, en kırılgan halindedir. Bu halde sert taraklarla yapılan tarama:
- Saç telinin kopmasına,
- Uçların çatallaşmasına,
- Saçın zamanla seyrelmesine
neden olur. Islak saç için geniş dişli taraklar kullanılmalı ve uçlardan başlayarak nazikçe açılmalıdır.
2. HER GÜN YÜKSEK ISI UYGULAMAK
Fön, maşa ve düzleştirici saçın iç yapısındaki nemi buharlaştırır. Günlük ısı kullanımı:
- Saçın elastikiyetini kaybetmesine,
- Matlaşmasına,
- Zamanla “yanmış” görünmesine
yol açar. Isı kullanımı sınırlandırılmalı ve mutlaka ısı koruyucu ürünler tercih edilmelidir.
3. SAÇI ÇOK SIK YIKAMAK
“Ne kadar sık yıkarsam o kadar temiz olur” düşüncesi, saç derisinin doğal dengesini bozar. Aşırı yıkama:
- Saç derisini kurutur,
- Sebum dengesini bozar,
- Saçın daha çabuk yağlanmasına neden olur.
Bu kısır döngüde saç hem zayıflar hem de canlılığını kaybeder.
4. AYNI ŞEKİLDE TOPLAMAK
Saçı her gün aynı noktadan sıkı şekilde toplamak, özellikle ön ve tepe bölgelerinde kopmalara yol açar. Bu durum uzun vadede:
- Saç çizgisinin gerilemesine,
- Seyrelmelere,
- “Traction alopecia” denilen mekanik dökülmeye
sebep olabilir. Tokalar gevşek kullanılmalı, saçın yönü sık sık değiştirilmelidir.
5. HAVLUYLA SERTÇE KURULAMAK
Duş sonrası saçı havluyla ovalamak, saç telinin dış tabakasına zarar verir. Bu da:
- Kabarmaya,
- Elektriklenmeye,
- Kırılmaya
neden olur. Saç, havluyla sıkılarak nazikçe kurulanmalıdır.
6. SAÇ DERİSİNİ İHMAL ETMEK
Saçın sağlığı, kökten başlar. Ancak çoğu kişi yalnızca saç tellerine odaklanır. Oysa sağlıksız bir saç derisi:
- Dökülmeyi artırır,
- Kepeklenmeye yol açar,
- Saçın zayıf uzamasına neden olur.
Arada yapılan nazik saç derisi masajı ve doğru ürün seçimi, saçın genel kalitesini belirgin şekilde etkiler.