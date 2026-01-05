Her gün yaptığınız bu hatalar kalp krizi riskini artırıyor: Kalp sağlığını sessizce bozan 8 alışkanlık

Kalp sağlığı denildiğinde akla ilk olarak beslenme ve egzersiz gelse de, günlük yaşamda sıkça tekrarlanan küçük alışkanlıklar kalp üzerinde büyük etkilere yol açabiliyor. Özellikle modern yaşamın getirdiği hareketsizlik, stres ve yanlış beslenme alışkanlıkları, kalp ve damar hastalıklarının riskini her geçen gün artırıyor. Peki, kalp krizi riskini artıran günlük hatalar nelerdir? İşte, kalp sağlığını sessizce bozan 8 alışkanlık...

KALP SAĞLIĞINI SESSİZCE BOZAN 8 ALIŞKANLIK

1. Hareketsiz bir yaşam sürmek

Uzun süre oturmak, kan dolaşımını yavaşlatır ve kalp-damar sistemini olumsuz etkiler.

Günde en az 30 dakikalık tempolu yürüyüş, kalp sağlığını korumada önemli rol oynar.

2. Aşırı tuz tüketimi

Fazla tuz, tansiyonun yükselmesine neden olarak kalp krizi ve felç riskini artırır.

Özellikle hazır ve paketli gıdalardaki gizli tuz miktarına dikkat edilmelidir.

3. Düzensiz ve yetersiz uyku

Uyku eksikliği, kalp ritmini bozabilir ve kan basıncını olumsuz etkiler.

Uzmanlar, yetişkinlerin günde ortalama 7–8 saat kaliteli uyku uyumasını öneriyor.

4. Sürekli stres altında yaşamak

Kronik stres, kalp atış hızını artırır ve damar sertliğine zemin hazırlar.

Stres yönetimi, kalp sağlığının korunmasında kritik öneme sahiptir.

5. Sigara ve tütün ürünleri kullanımı

Sigara, damarları daraltarak kalbe giden oksijen miktarını azaltır.

Pasif içicilik bile kalp hastalıkları riskini artırabilir.

6. Şekerli ve işlenmiş gıdaları fazla tüketmek

Aşırı şeker tüketimi, obezite ve diyabet riskini artırarak kalbi dolaylı yoldan zorlar.

Doğal ve dengeli beslenme kalp sağlığı için vazgeçilmezdir.

7. Yetersiz su tüketimi

Vücudun susuz kalması, kanın yoğunlaşmasına ve kalbin daha fazla çalışmasına neden olur.

Günlük yeterli su tüketimi, dolaşım sistemini destekler.

8. Alkolü kontrolsüz tüketmek

Aşırı alkol tüketimi, kalp kasına zarar vererek ritim bozukluklarına yol açabilir.

Alkol tüketimi sınırlandırılmalı ya da tamamen bırakılmalıdır.

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN NELER YAPILMALI?