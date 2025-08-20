Her üç kişiden birini etkiliyor: Misokinezi nedir?

Hepimiz günlük hayatta küçük ama tekrarlayan hareketlere maruz kalırız. Yan masada sürekli ayak sallayan biri, kalemini masaya vuran bir öğrenci ya da saçını büküp duran bir arkadaş… Bazı insanlar bu tür hareketleri görmezden gelirken, bazıları için dayanılmaz bir huzursuzluk kaynağı olabilir. İşte bu rahatsızlık, bilimsel adıyla misokinezi olarak biliniyor.

Kelime anlamı olarak “hareket nefretini” ifade eden misokinezi, başkalarının yaptığı tekrarlayan, genellikle istemsiz mikro hareketlere karşı duyulan yoğun bir rahatsızlık halidir. Bu durum, konsantrasyon kaybına, öfkeye ve hatta sosyal ilişkilerde gerginliğe yol açabilir.

MİSOKİNEZİNİN BELİRTİLERİ

Başkalarının küçük hareketlerine aşırı odaklanma

Sinirlilik, huzursuzluk veya öfke hissi

Konsantrasyonun bozulması

Sosyal ortamlardan kaçınma eğilimi

NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Misokinezi henüz tam olarak anlaşılmış bir durum olmasa da, uzmanlar bunun beynin ayna nöron sistemi ile ilgili olabileceğini düşünüyor. Yani çevremizdeki kişilerin hareketlerini farkında olmadan kopyalamaya çalışırken, bu tekrarlayan hareketler bizde istemsiz bir huzursuzluk yaratabiliyor. Ayrıca stres, anksiyete ve yüksek duyarlılık da bu durumu tetikleyebiliyor.

BAŞ ETME YÖNTEMLERi