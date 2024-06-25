Her yıl gibi ’Atatürk silüeti’ bu yıl da görüldü
Bilecik’te Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı her yıl bu tarihlerde oluşan ’Atatürk silüeti’ bu yıl da görüldü.
Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi Köyü’nde her yıl 18-25 Haziran tarihleri arasında Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı’nda 2 tepe arasında oluşan ’Atatürk silüeti’ bu yıl da görüldü.
Köy Muhtarı Mustafa Tongur, bu yıl da Atatürk silüeti görüldüğü anlatarak, "Bu görüntü her yıl 18-25 Haziran tarihleri arasında oluşuyor. Bu yıl aynı tarih aralığında görüldü ve bu görüntüyü izlemek için bütün köy buraya geliyoruz" dedi.
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