Heyecanla beklenen yarışmacılar kadroya dahil oldu ama kırmızı takım yine istediğini alamadı...

Survivor'da nefeslerin tutulduğu bir dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Son sayıya kadar kıyasıya rekabetin sürdüğü oyunda galibiyetin sahibi mavi takım oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 23:44
Heyecanla beklenen yarışmacılar kadroya dahil oldu ama kırmızı takım yine istediğini alamadı...
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Turabi'nin sakatlanarak gitmesinin ardından Hilmi Cem, Atakan ve Sema kırmızı takımın kadrosuna dahil oldu. İlk çıktıkları oyunda Hilmi Cem ve Atakan üç defa yarıştı, ikisi de takımına sadece birer sayı kazandırabildi. Beklentilerin yüksek olduğu bölümde mavi takım oyunu 11-10'luk skorla kazandı. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım bugün konseyde yer alacak taraf oldu. 

KIRMIZI TAKIMDAN BÜYÜK GERİ DÖNÜŞ YETERLİ OLMADI...

6-10 olan skor önce üst üste galibiyetlerle 9-10 oldu bu nokta mavi takım sayısı alarak skoru 9-11 yaptı. Hilmi Cem-Nagihan ile Sahra-Poyraz oyuna çıktı. Neredeyse bütün ağırlıkların kullanıldığı oyunda sayıyı alan Nagihan ve Hilmi Cem oldu.

Ardından Sema-Yunus Emre ile Berna-Yaman oyuna çıkan çiftler oldu. Mavi takım 116, kırmızı takım 118 kilo ağırlık taşıdı. Kırmızı takım yarışmacılarının sadece iki atışı kaçırdığı, mavi takım yarışmacılarının ise sadece bir atışı kaçırdığı oyunda yarışmacılar atışlar bittikten sonra uzun bir süre daha kum torbalarını taşımaya devam etti. Fakat en sonunda kazanan taraf Yaman ve Berna oldu. Böylece gecenin kazananı mavi takım oldu.

ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Kırmızı takımın eleme konseyine gittiği oyunda eleme adayı olarak belirlenen isim Pınar oldu...


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