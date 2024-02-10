Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni aşkını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 09:56
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu...Eski Survivor yıldızıyla birlikte!
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Yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündeinden düşmeyen başarılı şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatıyla gündeme geldi. Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra Seçil Gür ile bir süre ilişki yaşayan şarkıcı, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdı.

"ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAŞIYORUM"

Loughnan ile boşandıktan bir süre sonra yaptığı açıklamadaki "Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar" sözlerinden dolayı tepki çeken Serdar Ortaç, TikTok'ta yaptığı açıklamada yeni ilişkisini ilan etti.

Katıldığı canlı yayında eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile ilişkisini ilan eden şarkıcı "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenörlük yapan Çağla Taşdelen, Survivor 2023'te mücadele etmişti. Kırmızı takımda yer alan Çağla, yarışmada talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.


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