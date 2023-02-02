Hiç bir uzman bu sırları vermez. Karbonatın şaşırtıcı etkisi

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 17:50

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 17:50

Karbonatın birden çok faydası bulunuyor. Bir çok kişi karbonatın faydalarından habersiz. Özellikle ayak kokusu sorununa en etkili çözümün karbonat olduğu ortaya çıktı.

Uzun süredir kurtulamadığınız ayak kokusuna çözümü karbonatta olabilir. Karbonatın etkisini görmek için bir kova 1 litre su ekleyin ve suyun içine 1 paket karbonat atıp güzelce karıştırın. Karbonatlı su içinde kalan ayaklarınız temizlenecek ve kokudan kısa sürede hızla uzaklaşacaktır. Karbonat sayesinde ayağınızdaki bir çok sorunda ortadan kalkacaktır.



Karbonatı ayakkabınıza da serpiştirebilirsiniz. Karbonat ayakkabınızdaki kokuyu da ortadan kaldıracaktır.

Karbonatın başlıca faydaları;

Dişleri Temizler.

Koltuk Altı Kararmalarını Önler.

Sindirimi Kolaylaştırır.

Boğaz Enfeksiyonuna İyi Gelir.

Cildi Temizler.

Ev Temizliğinde Kullanılır.

Saç Rengini Açar.

Kepeğe İyi Gelir.

SAÇA KARBONAT NASIL UYGULANIR?

Saç kepeği en can sıkıcı sorunlardan biridir. Karbonat sayesinde saç kepeğinden kurtulmak aslında mümkün.

1 yemek kaşığı karbonatı günlük olarak kullandığınız şampuanınızın şişesine ekleyin ve güzelce karıştırın. Şampuanınızla her zamanki gibi saçlarınızı sonrasında yıkayabilirsiniz. Şampuanınıza eklediğiniz karbonat, saç derinizin temizlenmesine ve saçlarınızın güçlenmesine yardımcı olacaktır. Saçtaki egzama, kaşıntı ve kepek sorununu ortadan kaldıracaktır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNE DE EKLENEBİLİR

Çamaşır makinesinin deterjan gözüne eklenen 1 yemek kaşığı karbonat özellikle beyaz çamaşırların çok daha beyaz yıkanmasını ve güzel kokmasını sağlar.